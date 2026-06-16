El restaurante de Tenerife donde las chuletas rellenas son uno de los platos más demandados de su carta
Un bodegón de Santa Úrsula combina recetas canarias, producto local y elaboraciones poco habituales que lo han convertido en un referente gastronómico del norte de la Isla
La gastronomía de Tenerife sigue demostrando su capacidad para conservar la tradición sin renunciar a la innovación. En el norte de la isla, concretamente en el municipio de Santa Úrsula, un bodegón de larga trayectoria ha llamado la atención por una propuesta poco habitual dentro de la cocina canaria: chuletas rellenas, un plato que rompe con lo convencional sin perder la esencia del recetario local.
El establecimiento es Bodegón Casa Juan, un local de carácter familiar que ha sido recientemente visitado por los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos, conocidos por recorrer restaurantes y bodegones del Archipiélago para dar a conocer propuestas ligadas al producto y la tradición. Su experiencia ha puesto el foco en una carta que apuesta por la cocina de siempre, pero con toques personales que la diferencian.
Un bodegón de los de siempre en el norte de Tenerife
El Bodegón Casa Juan conserva la esencia de los locales tinerfeños, ya que es un rincón de toda la vida. El vino y la carne a la brasa son los protagonistas de la carta. El restaurante elabora vinos de cosecha propia, ideales para acompañar sus carnes a la brasa.
Entre las especialidades de la casa, se encuentra el cochino negro (11,90 €), una receta perfecta para acompañarla de un buen vino de la casa. Un local que recoge una filosofía: producto local, tradición y auténtico sabor.
Platos clásicos con personalidad propia
Entre los platos más sorprendentes se encuentra la chuleta rellena, una propuesta poco habitual que se ha convertido un uno de los sellos de identidad del local, solo la puedes disfrutar jueves y viernes. Además de eso, los garbanzos con costillas (12,90 €), el champiñón XXL (7,50 €) y la vieira rellena (8,90 €) son algunos de los platos que pidió la pareja.
Culminaron la comida con el popular postre Maltesers (3,99 €) la guinda a una comida exquisita, con abundantes raciones, innovadora y de calidad. El local se caracteriza porque su cocinera Vanesa busca diferenciarse de sus competidores ofreciendo creaciones únicas con toques personales.
El bodegón mantiene la esencia de la cocina canaria, pero le aporta toques personales y técnicas innovadoras que lo diferencia. Cada plato se elabora al detalle para ofrecer una experiencia gastronómica única.
Horarios y ubicación
Casa Juan destaca por su ambiente familiar y acogedor. Cuenta con parking propio y es accesible para personas con movilidad reducida. Se encuentra en la Carretera Antigua Corujera, 33, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes buscan comida en un entorno tranquilo al norte de Tenerife.
Abre de miércoles a domingo de 12:00 a 17:00, mientras que los lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.
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