Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasHospital del Sur de TenerifeArranca la obra de la carretera Ofra-El ChorrilloCondena por agresión sexual en TenerifeDos gemelos, entre las mejores notas de la PAUCambios en el permiso de conducirTiempo en TenerifeEstreno de España en el Mundial
instagramlinkedin

El restaurante de Tenerife donde las chuletas rellenas son uno de los platos más demandados de su carta

Un bodegón de Santa Úrsula combina recetas canarias, producto local y elaboraciones poco habituales que lo han convertido en un referente gastronómico del norte de la Isla

Las carnes a la brasa son la especialidad de Casa Juan

Las carnes a la brasa son la especialidad de Casa Juan / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

La gastronomía de Tenerife sigue demostrando su capacidad para conservar la tradición sin renunciar a la innovación. En el norte de la isla, concretamente en el municipio de Santa Úrsula, un bodegón de larga trayectoria ha llamado la atención por una propuesta poco habitual dentro de la cocina canaria: chuletas rellenas, un plato que rompe con lo convencional sin perder la esencia del recetario local.

El establecimiento es Bodegón Casa Juan, un local de carácter familiar que ha sido recientemente visitado por los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos, conocidos por recorrer restaurantes y bodegones del Archipiélago para dar a conocer propuestas ligadas al producto y la tradición. Su experiencia ha puesto el foco en una carta que apuesta por la cocina de siempre, pero con toques personales que la diferencian.

Un bodegón de los de siempre en el norte de Tenerife

El Bodegón Casa Juan conserva la esencia de los locales tinerfeños, ya que es un rincón de toda la vida. El vino y la carne a la brasa son los protagonistas de la carta. El restaurante elabora vinos de cosecha propia, ideales para acompañar sus carnes a la brasa.

Entre las especialidades de la casa, se encuentra el cochino negro (11,90 €), una receta perfecta para acompañarla de un buen vino de la casa. Un local que recoge una filosofía: producto local, tradición y auténtico sabor.

Platos clásicos con personalidad propia

Entre los platos más sorprendentes se encuentra la chuleta rellena, una propuesta poco habitual que se ha convertido un uno de los sellos de identidad del local, solo la puedes disfrutar jueves y viernes. Además de eso, los garbanzos con costillas (12,90 €), el champiñón XXL (7,50 €) y la vieira rellena (8,90 €) son algunos de los platos que pidió la pareja.

Culminaron la comida con el popular postre Maltesers (3,99 €) la guinda a una comida exquisita, con abundantes raciones, innovadora y de calidad. El local se caracteriza porque su cocinera Vanesa busca diferenciarse de sus competidores ofreciendo creaciones únicas con toques personales.

El bodegón mantiene la esencia de la cocina canaria, pero le aporta toques personales y técnicas innovadoras que lo diferencia. Cada plato se elabora al detalle para ofrecer una experiencia gastronómica única.

Horarios y ubicación

Casa Juan destaca por su ambiente familiar y acogedor. Cuenta con parking propio y es accesible para personas con movilidad reducida. Se encuentra en la Carretera Antigua Corujera, 33, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes buscan comida en un entorno tranquilo al norte de Tenerife.

Noticias relacionadas y más

Abre de miércoles a domingo de 12:00 a 17:00, mientras que los lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
  2. Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
  3. La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
  4. Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
  5. Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
  6. Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
  7. Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
  8. Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna

El restaurante de Tenerife donde las chuletas rellenas son uno de los platos más demandados de su carta

El restaurante de Tenerife donde las chuletas rellenas son uno de los platos más demandados de su carta

Dos acusados pactan dos años de cárcel por estafa y extorsión informática en Tenerife

Dos acusados pactan dos años de cárcel por estafa y extorsión informática en Tenerife

Condenado a 16 años y medio de prisión por abusar durante meses de una amiga de su hija en Tenerife

Condenado a 16 años y medio de prisión por abusar durante meses de una amiga de su hija en Tenerife

Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife

Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife

Hospital del Sur de Tenerife: la propuesta para redactar la ampliación recae en una oferta anormal

Hospital del Sur de Tenerife: la propuesta para redactar la ampliación recae en una oferta anormal

La Aemet prevé vientos moderados este martes en Tenerife

La Aemet prevé vientos moderados este martes en Tenerife

San Miguel de Abona no tiene servicio municipal de grúas: Los socialistas critican la "incapacidad" del gobierno local

San Miguel de Abona no tiene servicio municipal de grúas: Los socialistas critican la "incapacidad" del gobierno local

La Aemet anuncia cambios en el cielo de Tenerife para este martes: nubes al norte y sol en el sur

La Aemet anuncia cambios en el cielo de Tenerife para este martes: nubes al norte y sol en el sur
Tracking Pixel Contents