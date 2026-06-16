Policía Local de Granadilla de Abona deja de prestar servicios extraordinarios ante la falta de acuerdo laboral
El Grupo Socialista critica la falta de efectivos en eventos multitudinarios y la vincula a un aumento de quejas por inseguridad en varios núcleos del municipio.
El Grupo Socialista de Granadilla de Abona ha exigido al gobierno municipal que desbloquee el conflicto abierto con la Policía Local, cuyos agentes no realizan servicios extraordinarios. Este conflicto, que dura más de un mes, surge por la falta de avances en la aprobación del nuevo acuerdo de funcionarios, que sustituirá al vigente desde 2006. La portavoz, Jennifer Miranda, recuerda que las negociaciones comenzaron bajo la Alcaldía socialista y que el texto quedó casi cerrado, pero aún no se ha llevado al pleno.
La situación afecta a toda la plantilla, aunque especialmente a la Policía Local, el cuerpo que más servicios extraordinarios asume y que, con el acuerdo vigente, cobra por ellos menos que en turnos ordinarios. Tras más de un mes sin avances, los agentes acordaron el 18 de mayo no cubrir estos servicios como medida de presión.
Dificultades para cubrir servicios
El PSOE advierte que la falta de efectivos se ha notado en las fiestas patronales, con escasa presencia en el baile de taifa, la romería de San Antonio o el concierto de Tony Tún Tún. También ha generado dificultades a la hora de cubrir los servicios ordinarios, especialmente de noche.
El PSOE afirma que las críticas vecinales por la falta de seguridad en el municipio no han hecho más que crecer durante este último año en Atogo, Los Abrigos, El Médano y San Isidro.
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