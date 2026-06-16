Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeContratos temporales sin controlFiloxera en TenerifePolicías salvan la vida a un hombreMuere un motorista en TenerifeVenta de coches en CanariasGolpe al narcotráfico en Canarias
instagramlinkedin

Policía Local de Granadilla de Abona deja de prestar servicios extraordinarios ante la falta de acuerdo laboral

El Grupo Socialista critica la falta de efectivos en eventos multitudinarios y la vincula a un aumento de quejas por inseguridad en varios núcleos del municipio.

La Policía Local de Granadilla de Abona durante un desalojo.

La Policía Local de Granadilla de Abona durante un desalojo. / Carsten W. Lauritsen

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Granadilla de Abona

El Grupo Socialista de Granadilla de Abona ha exigido al gobierno municipal que desbloquee el conflicto abierto con la Policía Local, cuyos agentes no realizan servicios extraordinarios. Este conflicto, que dura más de un mes, surge por la falta de avances en la aprobación del nuevo acuerdo de funcionarios, que sustituirá al vigente desde 2006. La portavoz, Jennifer Miranda, recuerda que las negociaciones comenzaron bajo la Alcaldía socialista y que el texto quedó casi cerrado, pero aún no se ha llevado al pleno.

La situación afecta a toda la plantilla, aunque especialmente a la Policía Local, el cuerpo que más servicios extraordinarios asume y que, con el acuerdo vigente, cobra por ellos menos que en turnos ordinarios. Tras más de un mes sin avances, los agentes acordaron el 18 de mayo no cubrir estos servicios como medida de presión.

Dificultades para cubrir servicios

El PSOE advierte que la falta de efectivos se ha notado en las fiestas patronales, con escasa presencia en el baile de taifa, la romería de San Antonio o el concierto de Tony Tún Tún. También ha generado dificultades a la hora de cubrir los servicios ordinarios, especialmente de noche.

Noticias relacionadas y más

El PSOE afirma que las críticas vecinales por la falta de seguridad en el municipio no han hecho más que crecer durante este último año en Atogo, Los Abrigos, El Médano y San Isidro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
  2. Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
  3. La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
  4. Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
  5. Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
  6. Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
  7. Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
  8. Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna

Policía Local de Granadilla de Abona deja de prestar servicios extraordinarios ante la falta de acuerdo laboral

Policía Local de Granadilla de Abona deja de prestar servicios extraordinarios ante la falta de acuerdo laboral

El Cabildo de Tenerife adopta medidas para subsanar la negligencia en el control de las termitas

El Cabildo de Tenerife adopta medidas para subsanar la negligencia en el control de las termitas

La misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife triplicó la afluencia a la ciudad

La misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife triplicó la afluencia a la ciudad

Roberto Palmero, el talento canario que conquista el mundo del afro house

Roberto Palmero, el talento canario que conquista el mundo del afro house

Planeó tener sexo "sí o sí" con una amiga a la que violó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Planeó tener sexo "sí o sí" con una amiga a la que violó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El instituto de Tenerife donde nadie sufre en silencio: el IES Benito Pérez Armas recibe un premio por su innovador modelo de convivencia

El instituto de Tenerife donde nadie sufre en silencio: el IES Benito Pérez Armas recibe un premio por su innovador modelo de convivencia

El IGN registra un terremoto en Santa Úrsula

El IGN registra un terremoto en Santa Úrsula

La Aemet anuncia nubes y viento flojo este miércoles en Tenerife

La Aemet anuncia nubes y viento flojo este miércoles en Tenerife
Tracking Pixel Contents