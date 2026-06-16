La misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife triplicó la afluencia a la ciudad

La primera visita de un papa a Canarias dejó imágenes inéditas en el Archipiélago y también cifras que ayudan a dimensionar el alcance de un acontecimiento histórico. Por ejemplo, la misa celebrada en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife provocó un incremento superior al 261% en la afluencia habitual de visitantes, según un estudio elaborado por Telefónica Tech mediante su herramienta de análisis de multitudes Smart Step. Este acto que puso fin al viaje apostólico atrajo tanto a residentes como a visitantes del resto del Archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria y Madrid encabezaron la procedencia nacional de los asistentes, mientras que Alemania, Reino Unido e Italia figuraron entre los países con mayor representación internacional.

Solo cuatro días después de que León XIV abandonara Tenerife rumbo a Roma, la Conferencia Episcopal Española realizó ayer el balance oficial de un viaje que recorrió Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y que movilizó a cientos de miles de personas durante seis jornadas. Los primeros datos conocidos sitúan precisamente a Canarias entre los territorios donde más se notó el efecto de la visita papal.

En Gran Canaria, donde León XIV presidió una multitudinaria eucaristía en el Estadio de Gran Canaria, el aumento fue del 50% respecto a un jueves ordinario. Los datos reflejan además una importante llegada de peregrinos procedentes de otros territorios españoles, especialmente desde Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

Los datos confirman la capacidad de convocatoria de una visita que convirtió durante dos días a Canarias en el centro de atención de la Iglesia católica y de buena parte de la actualidad internacional.

Durante la rueda de prensa de balance celebrada en Madrid, el coordinador nacional adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal, reconoció que la agenda diseñada para León XIV fue especialmente exigente.

«Creo que le hemos metido un tute al papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, pero que el Señor nos perdone», afirmó al hacer repaso de un recorrido que obligó al pontífice a desplazarse más de 2.500 kilómetros en apenas seis días.

Barriocanal explicó además que, aunque las cuentas todavía no están cerradas, el coste total del viaje rondará los 26 millones de euros. Admitió errores en la gestión de la comunicación relacionada con los benefactores que colaboraron en la financiación de la visita.

Por su parte, el coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva, destacó la colaboración de las administraciones y el papel de la Casa Real. También agradeció la implicación de voluntarios, patrocinadores y medios de comunicación.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, reconoció que la respuesta ciudadana superó las previsiones iniciales. «La visita nos ha desbordado», afirmó durante su comparecencia.