El IGN registra un terremoto en Santa Úrsula
De magnitud 1.6, se localizó a 23 kilómetros de profundidad
Un nuevo terremoto ha sido registrado este martes en Canarias por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), esta vez en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula.
Según se expone en la web del IGN, donde se contabilizan los seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población, este ha sido el único registrado durante la jornada con estas características.
En concreto, el temblor tuvo lugar a las 00:46 horas, al suroeste de Santa Úrsula y a una profundidad de 23 kilómetros. Su magnitud fue de 1.6.
Datos desde el fin de semana
Desde el pasado sábado, el IGN ha registrado un total de 14 terremotos de magnitud superior a 1.5. De hecho, cinco de ellos superaron los 2 puntos.
Estos fueron localizados en el Atlántico y en la isla de El Hierro. El mayor de todos, de 2.5, se registró en El Pinar, el día 13.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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