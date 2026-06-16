El IGN registra un terremoto en Santa Úrsula

Un nuevo terremoto ha sido registrado este martes en Canarias por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), esta vez en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula.

Según se expone en la web del IGN, donde se contabilizan los seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población, este ha sido el único registrado durante la jornada con estas características.

En concreto, el temblor tuvo lugar a las 00:46 horas, al suroeste de Santa Úrsula y a una profundidad de 23 kilómetros. Su magnitud fue de 1.6.

Datos desde el fin de semana

Desde el pasado sábado, el IGN ha registrado un total de 14 terremotos de magnitud superior a 1.5. De hecho, cinco de ellos superaron los 2 puntos.

Estos fueron localizados en el Atlántico y en la isla de El Hierro. El mayor de todos, de 2.5, se registró en El Pinar, el día 13.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:

Cómo actuar ante un terremoto. / IGN