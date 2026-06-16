Hospital del Sur de Tenerife: la propuesta para redactar la ampliación recae en una oferta anormal

La Mesa de Contratación propone adjudicar a la UTE Planho Consultores SLP+HS Architects and Partners SLP la redacción del proyecto para ampliar el Hospital del Sur por un presupuesto de algo más de 567.000 euros. Se trata de la quinta oferta más barata entre las 11 que concurrieron a la licitación que convocó el Gobierno de Canarias. El presupuesto de licitación superaba el millón de euros.

A esta propuesta se llega después de que el Servicio de Infraestructura diera por válida la justificación de la UTE a la viabilidad de su oferta después de que le fuera requerida por considerar la Mesa de Contratación que existía una "presunción de anormalidad", a pesar de ser la oferta que obtuvo la mejor puntuación. Mesa que mostró su conformidad, finalmente.

De las 11 ofertas, dos superaron los 800.000 euros, otras dos ofertaron más de 700.000, las propuestas de cuatro empresas oscilaron entre algo más de medio millón y casi 690.000 euros, mientras las tres restantes plantearon más de 500.000 euros. La oferta de mayor cuantía casi alcanza los 822.000 euros y la más barata, casi 530.000.

Una vez se formalice la adjudicación definitiva, la empresa tendrá diez meses de plazo para redactar el proyecto de ejecución de la primera fase de la reforma y ampliación del Hospital del Sur de Tenerife, que dará paso al inicio de dicha construcción.

La obra tendrá un coste estimado en 40 millones de euros

La ampliación del complejo hospitalario está valorada en unos 40 millones. El Ejecutivo prevé incluir 14 millones en el presupuesto autonómico del próximo año para iniciar los trabajos, con el horizonte de concluir la ampliación en 2029.

La Consejería de Sanidad determinó que este proyecto debe tener en cuenta actuaciones esenciales como la finalización de dos módulos ya existentes en estado estructural; la creación de nuevas unidades asistenciales (como Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización); la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como la creación de una infraestructura de circulaciones que mejore la conexión y operatividad del conjunto hospitalario.

Un aspecto relevante es que el centro duplicará su capacidad de camas hospitalarias. Pasará de las 150 actuales a 300 una vez ejecutada la primera fase. La Plataforma subraya que este incremento es urgente porque la situación actual condiciona la atención diaria y mantiene la dependencia de derivaciones a otros centros hospitalarios.

Aumentará la cartera de servicios

Para la Consejería de Sanidad, esta obra adapta la infraestructura sanitaria situada en El Mojón (Arona) a las nuevas necesidades asistenciales de la ciudadanía residente en la zona y, además, da respuesta a una demanda vecinal, dado que supondrá una ampliación de la cartera de servicios del Hospital del Sur de Tenerife.

La Plataforma de Contratos del Sector Público recogió ayer el acta de la Mesa de Contratación, documento que supone avanzar en una adjudicación que lleva años de retraso, tal y como ha criticado de forma reiterada la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife. El pasado viernes, este colectivo advirtió de esta demora y advirtió de que cualquier desviación en los plazos incrementa la inquietud social, después de más de un año de espera para activar una intervención reivindicada.