Canarias se convierte en sede internacional de los Premios Cosmos tras acoger su primera edición en España

Canarias se convirtió este martes en sede internacional de los Premios Cosmos tras acoger la primera edición de estos prestigiosos galardones que se celebra en España. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), reunió en el Auditorio de la Fundación CajaCanarias a más de un centenar de estudiantes, docentes y especialistas de distintos ámbitos científicos con el objetivo de fomentar la divulgación y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones.

Durante la gala se entregaron varios reconocimientos. El Premio Cosmos Estudiantes, decidido por un jurado formado por alumnado de diez centros educativos de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, recayó en la matemática y divulgadora Clara Grima por su obra Con algoritmos y a lo loco. Por su parte, el Premio Cosmos, otorgado por un comité científico de prestigio internacional integrado por especialistas en astrofísica, matemáticas, biomedicina y otras disciplinas, distinguió a José López por La vida al borde del abismo y a Lise Barnéoud por Las células errantes. Además, la organización reconoció al IES Marina Cebrián por un proyecto audiovisual que se presentó a lo largo de la jornada.

La elección de Tenerife como sede no fue casual. Según explicó Jorge Martín, director del premio Cosmos España 2026, el IAC mantiene desde hace años un firme compromiso con la divulgación científica. "Para nosotros es imprescindible fomentar el pensamiento crítico entre la juventud", señaló. Y añadió que la celebración de estos premios es la culminación de un esfuerzo y una ilusión enorme. A su juicio, el encuentro ha servido para acercar la ciencia y la divulgación a los jóvenes, a quienes definió como "los verdaderos protagonistas de las futuras generaciones del país".

Respaldo de la Unesco

Los Premios Cosmos cuentan con el respaldo del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033), un movimiento global liderado por la Unesco que pretende incrementar la urbanización científica internacional. Y más allá de promover las vocaciones científicas y la lectura entre los jóvenes tiene por objetivo distinguir las mejores obras de divulgación científica publicadas en castellano.

Aunque la mayor parte del público asistente procedía de Canarias, ninguno de los finalistas de esta edición era canario. Una circunstancia que, según explicó Martín, responde al carácter internacional de los galardones. "Aunque la organización sea local, la vocación de los premios es claramente internacional", señaló.

De hecho, los Premios Cosmos ya han celebrado ediciones anteriores en países como Italia, Países Bajos y Francia, consolidándose como una referencia en el ámbito de la divulgación científica en lengua española. No obstante, la ausencia de autores canarios entre los finalistas también le sirvió para lanzar una reivindicación. "Esperamos que en los próximos años se animen a participar más autores de las Islas, porque talento no falta", afirmó Martín.

Continuidad de los premios

Por su parte, Fernando Sánchez, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias, principal entidad colaboradora del evento, mostró su voluntad de dar continuidad a estos premios y consolidar su celebración en futuras ediciones. "Queremos que esto siga creciendo y vamos a continuar apostando por el Premio Cosmos en los próximos ejercicios", concluyó.

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Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de dos mesas redondas de gran nivel que abordaron cuestiones fundamentales sobre el origen de la vida, la identidad biológica, el universo y la importancia del pensamiento crítico frente a la desinformación.