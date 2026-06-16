El Cabildo de Tenerife adopta medidas para subsanar la negligencia en el control de las termitas

El Cabildo reconoce que hubo negiglencia en los trabajos para controlar la termita subterránea en La Caridad (Tacoronte). Reconocimiento implícito en la reunión mantenida con la Asociación de Afectados por las Termitas Subterráneas para analizar el estado de los trabajos que se están desarrollando para contener la expansión de la especie invasora y minimizar sus efectos sobre el medio ambiente y las zonas afectadas. En la misma se acordó, entre otras cuestiones, colocar más cebos y ampliar el perímetro y vallado ante el «importante riesgo medioambiental».

Por parte del Cabildo asistieron la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, junto a tres técnicos y el responsable de Tragsatec, la empresa que lleva a cabo el control. La Asociación de Afectados trasladó su preocupación por la gestión del material contaminado y las medidas de control actualmente en marcha.

Acuerdos adoptados en la reunión

Uno de los acuerdos alcanzados fue la revisión del perímetro próximo al lugar donde la empresa encargada de parques y jardines del Ayuntamiento de Tacoronte ha depositado restos de poda. Según se informó durante el encuentro, se inspeccionará nuevamente toda la zona con el objetivo de determinar si existen puntos donde no se colocaron cebos de control y, en su caso, proceder a instalar nuevos dispositivos para reforzar la barrera de contención frente a las termitas subterráneas.

Respecto a los trabajos que se desarrollan en la infraestructura destinada al tratamiento de la madera infestada, se procede a acondicionar una solera cubierta que permitirá realizar con mayores garantías el proceso de astillado de toda la madera afectada por la presencia de termitas. Los técnicos estiman que el próximo 1 de julio podría comenzar la fase operativa de tratamiento del material acumulado. El plan contempla el astillado, la aplicación de biocidas y un posterior proceso de fermentación controlada. Una vez completadas estas etapas, los restos serán retirados y trasladados al Centro Ambiental para su gestión definitiva.

La magnitud de la actuación queda reflejada en el volumen de material acumulado, cifrado en 7.000 metros cúbicos de madera abandonada. Se trata de una cantidad considerable que genera preocupación entre los afectados debido al riesgo potencial de dispersión de la plaga si no se actúa con rapidez y bajo estrictos controles de seguridad.

Intervención del Seprona en el vertedero

La situación del vertedero considerado irregular donde se encuentra parte de la madera infestada fue inspeccionado el lunes por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Entre las preocupaciones expuestas figura la ausencia de un suelo impermeabilizado que hubiera dificultado el contacto directo de las termitas con el terreno y, por tanto, reducir el riesgo de expansión hacia el subsuelo.

En este enclave, el Cabildo informó de que procedió a la desratizaciónactuación asumida por la institución insular ante la falta de intervención previa por parte de la empresa responsable de jardinería y del propio Ayuntamiento de Tacoronte, señalan los afectados.

Las partes valoraron la conveniencia de haber adoptado medidas adicionales de aislamiento físico en la zona afectada. En concreto, la necesidad de haber vallado y sellado el área donde permanece almacenada la madera con presencia de termitas, una medida que, a juicio de los afectados, habría contribuido a reducir los riesgos medioambientales asociados a la dispersión de la plaga.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar el seguimiento de las actuaciones previstas y mantener la coordinación entre administraciones, técnicos y afectados. El objetivo común sigue siendo evitar la propagación de las termitas subterráneas y garantizar que el tratamiento de los miles de metros cúbicos de madera contaminada se realice con las máximas garantías ambientales y de seguridad.