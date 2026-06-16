La Aemet prevé vientos moderados este martes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 16 de junio, una jornada con cielos nubosos en el norte por debajo de los 1100-1300 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas estará, en general, despejado.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 19 y 28 grados.

El fenómeno más destacado de la jornada será el viento, que soplará moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo noroeste y sureste. En altas cumbres, habrá viento flojo del noroeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso de madrugada y por la noche, que tenderá a poco nuboso el resto del día.

En el norte de las islas montañosas, los cielos amanecerán nubosos, abriendo claros durante las horas centrales y poco nuboso en el resto de vertientes.

Cielos nubosos en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas.