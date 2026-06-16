La Aemet prevé vientos moderados este martes en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínimas y los 28 de máximas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 16 de junio, una jornada con cielos nubosos en el norte por debajo de los 1100-1300 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas estará, en general, despejado.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 19 y 28 grados.
El fenómeno más destacado de la jornada será el viento, que soplará moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo noroeste y sureste. En altas cumbres, habrá viento flojo del noroeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso de madrugada y por la noche, que tenderá a poco nuboso el resto del día.
En el norte de las islas montañosas, los cielos amanecerán nubosos, abriendo claros durante las horas centrales y poco nuboso en el resto de vertientes.
Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas.
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
- Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
- Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
- Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones