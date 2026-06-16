La Aemet anuncia nubes y viento flojo este miércoles en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife una jornada marcada por los intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del norte, aunque podrá soplar con más intensidad en algunas zonas de la Isla.

En concreto, la predicción indica que en Tenerife habrá intervalos nubosos a nuboso, con predominio de los cielos poco nubosos en el este. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto a jornadas anteriores.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 27 grados de máxima, según la previsión de la Aemet.

En cuanto al viento, soplará flojo del norte, aunque será más intenso en la vertiente este y en el extremo noroeste. En el oeste de la Isla predominarán las brisas. En las cumbres centrales, el viento será del noroeste.

Previsión general en Canarias

En el conjunto del Archipiélago, la Aemet anuncia para este miércoles intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en las vertientes sur.

Las temperaturas registrarán pocos cambios en general. El viento soplará del norte, con mayor intensidad en las vertientes expuestas.

En Lanzarote, se esperan cielos nubosos a intervalos nubosos, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en el norte por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será del norte.

En Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sureste durante la tarde. Las temperaturas también seguirán estables y el viento soplará del norte.

En Gran Canaria, predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el norte. El viento será del norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, y brisas en el suroeste.

En La Gomera, se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte. El viento será del norte, más intenso en las vertientes este y noroeste, y con brisas en el sur.

En La Palma, la previsión apunta a intervalos nubosos, temperaturas sin cambios y viento flojo del norte, más intenso en las vertientes este y noroeste.

En El Hierro, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte. El viento será del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste.

Estado del mar

En aguas canarias, la previsión apunta a viento del este, norte y nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6 y localmente 2 o 3, según las zonas. Habrá marejadilla, marejada o fuerte marejada.

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En las costas del oeste y suroeste de las islas, el viento será variable de fuerza 1 a 3. Además, se espera mar de fondo del norte, con olas de alrededor de un metro.