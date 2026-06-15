Tenerife se llena de actividades para celebrar el Mes del Orgullo LGTBIQ+

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, ha organizado durante el mes de junio un programa de actividades con motivo del Mes del Orgullo LGTBIQ+. La agenda se desarrollará bajo el lema 'Orgullo diverso, voces compartidas' y tendrá presencia en distintos municipios de la isla.

La programación incluye exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, presentaciones literarias, acciones de sensibilización y actos institucionales. El objetivo, según la institución insular, es visibilizar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, además de promover una sociedad más inclusiva y libre de discriminación.

Un programa para reivindicar derechos y convivencia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que el Orgullo representa una oportunidad para reivindicar derechos, celebrar la diversidad y recordar el papel que deben asumir las instituciones en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Dávila señaló que Tenerife es una isla comprometida con la igualdad y el respeto, y defendió que este programa busca impulsar espacios seguros, inclusivos y abiertos a toda la ciudadanía.

En la misma línea, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, explicó que se ha diseñado una programación "diversa, participativa y descentralizada", con actividades repartidas por distintos puntos de la isla.

León subrayó que cada propuesta incluida en el calendario pretende servir como herramienta de sensibilización y reflexión para avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas puedan vivir con libertad y sin discriminación.

La Orotava y el papel de los municipios

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, valoró la iniciativa y defendió la importancia de mantener la implicación municipal en la protección de los derechos. El regidor advirtió de que no se debe retroceder en ningún aspecto que pueda provocar recortes de derechos y apeló a la responsabilidad de todas las administraciones.

La Orotava acogerá una de las citas finales del programa: Festivalullo 2026, previsto para el 27 de junio en la plaza del Ayuntamiento, con actuaciones musicales, espectáculos drag y diferentes propuestas artísticas.

Actividades en el Centro Penitenciario Tenerife II

Entre las propuestas previstas figura el proyecto 'Orgullo en el Centro Penitenciario', que se desarrollará del 3 al 27 de junio en el Centro Penitenciario Tenerife II.

La iniciativa incluirá actividades lúdicas, culturales y de sensibilización, con el propósito de llevar el mensaje del Mes del Orgullo a este espacio.

Exposiciones sobre memoria y resistencias LGTBIQ+

La muestra 'Geografía de las Resistencias LGTBIQ+ en Canarias' podrá visitarse del 8 al 22 de junio en el Mercado Municipal de Puerto de la Cruz. Posteriormente, del 22 de junio al 3 de julio, se trasladará al hall del Cabildo de Tenerife.

También en el Mercado Municipal de Puerto de la Cruz se podrá visitar la exposición 'Memoria Trans', programada del 22 al 30 de junio.

Ambas propuestas buscan recuperar relatos, visibilizar trayectorias y reconocer luchas vinculadas a la diversidad sexual y de género.

Cine, literatura y teatro

El programa contempla la proyección y coloquio del documental 'Triángulos Rosas', que recorrerá los municipios de Guía de Isora, La Orotava, Tegueste y Tacoronte.

La programación literaria estará representada por la presentación del libro 'Más allá de la noche. Vampis Club', prevista para el 17 de junio en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife.

Entre las propuestas escénicas destaca la representación de la obra 'A Drag is Born', de Edu Díaz, junto a la actuación de la Coral Arcoíris Tenerife. La cita tendrá lugar el 19 de junio en el Auditorio de Tenerife.

Manifiestos y cierre de la programación

La programación institucional incluirá la lectura del manifiesto del Día del Orgullo LGBTIQA+, prevista para el 25 de junio en el Cabildo de Tenerife.

Un día después, el 26 de junio, se celebrará en la plaza del Adelantado de La Laguna la lectura del manifiesto elaborado por la Red Asterisco. Ese mismo día, el Teatro Leal acogerá 'The House of Show'.