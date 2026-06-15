Tegueste, la tierra que vio nacer a Pedri

Este lunes, mientras España inicia su camino en el Mundial, en Tegueste el partido se vivirá con una atención especial. El municipio del nordeste de Tenerife es la cuna de Pedri, uno de los futbolistas llamados a liderar a la selección española en la gran cita internacional. Su presencia vuelve a situar el nombre de esta localidad en el escaparate mundial, aunque su identidad va mucho más allá del fútbol.

Situado entre San Cristóbal de La Laguna y las montañas que anuncian el macizo de Anaga, Tegueste ha sabido conservar una personalidad propia dentro de Tenerife. Lejos de los grandes núcleos turísticos, el municipio mantiene un paisaje marcado por los viñedos, las fincas y una forma de vida estrechamente ligada al campo.

El corazón histórico de Tegueste

La plaza de San Marcos constituye el centro neurálgico del municipio. A su alrededor se levantan algunos de los edificios más representativos de la localidad, entre ellos la iglesia de San Marcos Evangelista, uno de los principales referentes patrimoniales de Tegueste.

Las calles del casco conservan buena parte de la arquitectura tradicional canaria, con viviendas de baja altura, patios interiores y fachadas que recuerdan el pasado agrícola de la localidad. Un paisaje urbano tranquilo que contrasta con las zonas más turísticas de la Isla y que sigue reflejando el carácter de pueblo que define a Tegueste.

Viñedos, guachinches y sabor local

Si hay un elemento que forma parte de la identidad teguestera es el vino. El municipio se integra en una de las principales zonas vitivinícolas del norte de Tenerife y mantiene una larga tradición vinculada al cultivo de la vid.

Muchas bodegas familiares continúan elaborando vinos que encuentran en los guachinches uno de sus principales escaparates. En estos establecimientos, tan característicos de Canarias, vecinos y visitantes pueden disfrutar de la gastronomía tradicional acompañada por vinos de producción local, una combinación que forma parte de la cultura popular del municipio.

Tradiciones que llenan las calles

Las fiestas ocupan un lugar destacado en la vida de Tegueste. La Romería de San Marcos, celebrada cada primavera, figura entre las más conocidas y multitudinarias de Tenerife.

Romería de Tegueste / Andrés Gutiérrez

Carretas engalanadas, grupos folclóricos, productos del campo y trajes tradicionales convierten las calles en una muestra viva de las costumbres canarias. A esta celebración se suman los Barcos de Tegueste, una de las tradiciones más singulares del municipio y una manifestación festiva que forma parte de su patrimonio cultural.

A las puertas de Anaga

La naturaleza constituye otro de los grandes atractivos de la localidad. Tegueste se encuentra junto al Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y considerado uno de los espacios naturales más valiosos de Tenerife.

Desde el municipio parten senderos que recorren barrancos, montes y áreas de laurisilva características del macizo de Anaga. Muy cerca se encuentran lugares tan conocidos como la Cruz del Carmen, el Sendero de los Sentidos o las rutas que descienden hacia la costa de Punta del Hidalgo.

La huella guanche

El pasado aborigen también está presente en el municipio. El conjunto arqueológico del Barranco de Agua de Dios está considerado uno de los yacimientos guanches más relevantes de Tenerife y constituye una referencia para conocer la historia prehispánica de la Isla.

Mientras España disputa sus primeros encuentros en el Mundial, Tegueste vuelve a compartir protagonismo con su vecino más universal. Sin embargo, más allá del vínculo con Pedri, el municipio mantiene los elementos que lo han definido durante generaciones: el paisaje rural, las tradiciones populares, la cultura del vino y su estrecha relación con Anaga.

Un rincón del norte de Tenerife que conserva una identidad propia y que hoy encuentra en el fútbol una nueva ventana desde la que mostrarse al mundo.