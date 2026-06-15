San Miguel de Abona no tiene servicio municipal de grúas: Los socialistas critican la "incapacidad" del gobierno local
La falta de un depósito municipal y la licitación pendiente del servicio de grúa limitan la actuación del Ayuntamiento ante vehículos abandonados o mal estacionados
El PSOE de San Miguel de Abona denuncia la falta de avances en la puesta en marcha del servicio municipal de grúa para la retirada de vehículos, después de que el grupo de gobierno de Coalición Canaria reconociera en el último pleno que el Ayuntamiento continúa sin disponer ni del contrato de la grúa ni del contrato necesario para habilitar un depósito donde trasladar los vehículos retirados.
En dicha sesión, los socialistas recordaron que tal demanda lleva años sobre la mesa sin que el gobierno local la materialice. Según explicó el portavoz socialista, José Carlos Rodríguez, la propuesta para sacar adelante este servicio fue rechazada en su momento por CC, pese a que el propio Ejecutivo municipal ya lo había contemplado en los presupuestos de 2020 o 2021.
«Han pasado cinco años y seguimos exactamente en el mismo punto», señaló Rodríguez, quien consideró «sorprendente» la incapacidad del gobierno municipal para avanzar en una medida que reconocía como necesaria hace varios ejercicios.
Años de retrasos, estudios y promesas
El concejal de Hacienda, Antonio Manuel Rodríguez, admitió que la licitación del servicio sigue bloqueada porque previamente es necesario contar con un espacio habilitado para el depósito de los vehículos retirados. Reconoció que el contrato para el depósito continúa en fase de estudio. Para el PSOE, esta situación evidencia «años de retrasos, estudios y promesas incumplidas».
Los socialistas advierten de que la ausencia de este recurso limita la capacidad del Ayuntamiento de San Miguel de Abona para actuar en los casos de vehículos abandonados, estacionamientos indebidos o situaciones que puedan afectar a la seguridad, la movilidad y la convivencia en los distintos núcleos del municipio.
Además, vinculan este retraso con la acumulación de expedientes y contratos pendientes reconocida por el propio gobierno local, que recientemente admitió la existencia de alrededor de 250 contratos sin formalizar.
"Coalición Canaria lleva años anunciando proyectos que después no ejecuta. El caso de la grúa municipal es un ejemplo más de cómo los problemas se eternizan mientras los vecinos y vecinas siguen esperando soluciones”, concluyeron los representantes del PSOE sanmiguelero.
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