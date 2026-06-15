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EL DÍA lanza oferta flash con hasta un 75% de descuento para nuevos lectores digitales

La campaña promocional de EL DÍA estará activa solo hasta el mediodía del 17 de junio, con una rebaja superior al 75% en el acceso a contenidos

EL DÍA lanza una oferta flash que ofrece acceso ilimitado a la actualidad durante un año con más de un 75% DTO

EL DÍA lanza una oferta flash que ofrece acceso ilimitado a la actualidad durante un año con más de un 75% DTO / ED / LOT

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Santa Cruz de Tenerife

EL DÍA pone en marcha una potente oferta flash para nuevos lectores digitales, con descuentos que alcanzan casi el 75%. La campaña estará disponible únicamente hasta el mediodía del 17 de JUNIO, en una ventana de dos días pensada para quienes valoran la información cercana. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de más de un 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.

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La promoción estará disponible solo hasta el mediodía del 18 de junio. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.

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