EL DÍA lanza oferta flash con hasta un 75% de descuento para nuevos lectores digitales
La campaña promocional de EL DÍA estará activa solo hasta el mediodía del 17 de junio, con una rebaja superior al 75% en el acceso a contenidos
EL DÍA pone en marcha una potente oferta flash para nuevos lectores digitales, con descuentos que alcanzan casi el 75%. La campaña estará disponible únicamente hasta el mediodía del 17 de JUNIO, en una ventana de dos días pensada para quienes valoran la información cercana. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de más de un 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.
La promoción incluye:
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Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con sus lectores y con el derecho a una información veraz, cercana y útil. En un contexto marcado por la inmediatez, detenerse a leer sigue siendo una de las mejores formas de entender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Oferta flash por tiempo limitado
La promoción estará disponible solo hasta el mediodía del 18 de junio. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.
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