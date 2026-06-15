Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias: «Los planes de emergencia deben ser homogéneos»

¿Cuál es el objetivo de las reuniones de protección civil en los municipios?

Estas reuniones buscan fortalecer la coordinación entre el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos para garantizar no solo la integridad física de las personas, sino la protección del proyecto de vida de los vecinos frente a cualquier emergencia. Un concepto mucho más integral y realista, acorde con los valores de una sociedad canaria del siglo XXI. En los encuentros con los alcaldes se presentan las nuevas líneas de trabajo en Protección Civil, se analizan las propuestas del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV) y se evalúa el estado de implantación de los Planes de Emergencia Municipales (PEMU) en los 31 municipios, buscando homogeneidad, coherencia territorial y eficacia en toda la isla. Además, se refuerza la cultura de prevención y autoprotección entre la población. Se trabaja en potenciar la coordinación, como en el Therese, entre el Cecopin de Tenerife y todos los cecopales mejorando la capacidad de respuesta y ayuda.

¿Qué papel juegan los planes de emergencia municipales en la seguridad de los ciudadanos y cómo se mejora su implantación?

Los PEMU son herramientas fundamentales como mecanismos de protección de las personas frente a riesgos de protección civil para definir rutas de evacuación, puntos de encuentro, albergues y recursos disponibles ante emergencias. Nosotros apostamos por la homogeinización mediante una plantilla técnica común, criterios mínimos obligatorios y auditorías periódicas. Además, se ofrece formación al personal municipal para que los planes sean coherentes y compatibles, asegurando que incluso los municipios de mayor riesgo puedan responder con rapidez y eficiencia.

¿Eso conlleva un plan de comunicación a la ciudadanía?

Sí, claro. Se ha diseñado un plan de información y comunicación que incluye sistemas de alerta temprana, SMS, aplicaciones móviles, campañas divulgativas en varios idiomas, materiales educativos claros sobre autoprotección y formación. La estrategia busca que todos los ciudadanos estén informados sobre cómo actuar en caso de emergencia, reducir la incertidumbre y aumentar la seguridad en cualquier emergencia.

¿Qué esperan conseguir con la homogeinización de los PEMU?

Que todos los municipios trabajen con criterios comunes y protocolos compatibles, facilitando la coordinación insular y garantizando que la respuesta a emergencias sea rápida, coherente y efectiva, especialmente en los municipios de mayor riesgo.

¿Qué medidas adoptan para identificar y proteger a la población especialmente vulnerable?

Se impulsan programas de registro voluntario y protegido para personas con movilidad reducida, dependencias o situaciones de vulnerabilidad social. Esta información se coordina con servicios sociales municipales, insulares y regionales para priorizar evacuaciones, garantizar atención especializada en albergues y ofrecer apoyo logístico durante la emergencia, evitando que ningún ciudadano quede desprotegido. Además, queremos asegurar que las personas con discapacidad reciban la atención adecuada en diferentes ámbitos, incluidos servicios públicos, educativos y emergencias.

¿Cómo se protege la población y se promueve la autoprotección en la Isla?

Es algo esencial. Se combina la formación ciudadana, campañas divulgativas, simulacros y materiales educativos en varios formatos. La estrategia busca que la población comprenda cómo actuar ante una emergencia, fomentando la responsabilidad individual y colectiva, y consolidando una cultura de prevención activa que salva vidas.

¿Cómo se planifica la movilidad y el alojamiento de personas y animales durante una emergencia?

Se establecen rutas de evacuación diferenciadas, sistemas de afiliación y registro de evacuados y albergues con zonas para animales de compañía y protocolos para animales de granja. Esto permite una gestión organizada y segura de la evacuación, con protección a los ciudadanos y a sus bienes en escenarios de riesgo volcánico u otras emergencias.

¿Cómo protegen las infraestructuras esenciales críticas?

Pues realizamos un inventario exhaustivo y un análisis de vulnerabilidad de redes de agua, energía, comunicaciones, carreteras y hospitales. Sobre esta base, se han desarrollado planes de contingencia con alternativas operativas para garantizar la recuperación rápida de servicios esenciales en caso de interrupciones, además de haciendo ejercicios de gabinete para entrenar los incidentes y las posibles soluciones.

¿Cómo se planifican y ejecutan simulacros y pruebas de los sistemas de alerta temprana?

Bueno, tras experiencias como el EU-Modex Tenerife 2025 a nivel europeo, estamos llevando a cabo el diseño de ejercicios regulares y sincronizados con las distintas administraciones con participación de la población. Estos simulacros permiten evaluar tiempos de respuesta, coordinar a los equipos y mejorar protocolos incorporando lecciones aprendidas, además de incidentes que no conocen los equipos para que la reacción ante emergencias sea más ágil y efectiva. Para este año pretendemos desarrollar dos simulacros diferenciados. El realizado en La Guancha de incendios forestales en áreas de interfaz urbano-forestal y otro de riesgo volcánico en Guía de Isora y Santiago del Teide.

¿Han evaluado la salvaguarda del patrimonio y la continuidad de las empresas y autónomos?

Por supuesto. Estamos trabajando en acciones de manera transversal entre todas las áreas del Cabildo para todos los planes que estamos desarrollando, entre los que se encuentran la salvaguarda del patrimonio y garantizar la continuidad de la actividad de empresas y autónomos ante emergencias. Estos planes recogen estrategias y protocolos que permiten por un lado a empresas, servicios esenciales y administraciones mantener o restablecer sus funciones durante y después de una crisis.

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Reitero que nuestra visión de seguridad pública no solo tiene por objetivo garantizar la integridad física de las personas, sino defender su proyecto de vida. Es importante porque protege el empleo, asegura la prestación de servicios a la ciudadanía y preserva el patrimonio histórico, cultural y ecológico de Tenerife.