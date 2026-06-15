Las guaguas y los tranvías de Tenerife superaron los 268.000 desplazamientos durante la visita del papa León XIV

El transporte público de Tenerife registró más de 268.000 desplazamientos durante la visita del papa León XIV a la Isla, celebrada el pasado 12 de junio. Las guaguas de TITSA y el tranvía de Metrotenerife fueron dos piezas clave del dispositivo especial activado para una jornada de alta afluencia, especialmente en el área metropolitana.

Según el balance del Cabildo de Tenerife, el operativo se desarrolló con un resultado "altamente satisfactorio" y permitió ordenar la llegada y salida de miles de personas que participaron en los actos organizados con motivo de la presencia del Pontífice en la Isla.

La jornada supuso un importante reto logístico por los cortes de tráfico, las restricciones en varias vías principales y la concentración de más de 30.000 personas en la explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde León XIV presidió la Eucaristía de despedida de su viaje a España.

TITSA movió a más de 210.000 viajeros

La compañía TITSA registró durante la jornada 210.045 viajeros. Para responder al aumento de la demanda, el servicio puso a disposición de la ciudadanía 10.000 plazas adicionales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia los principales puntos de la visita papal y reducir el uso del vehículo privado.

El refuerzo de las guaguas resultó especialmente importante por las limitaciones de circulación previstas en el área metropolitana y por la necesidad de canalizar la llegada de asistentes al entorno de Santa Cruz y La Laguna.

El tranvía superó los 58.000 usuarios

Por su parte, Metrotenerife transportó a 58.683 viajeros durante la jornada. La operativa del tranvía se adaptó a las exigencias de seguridad mediante el uso de unidades dobles y frecuencias de diez minutos.

El servicio recuperó progresivamente la normalidad a partir de las 14.00 horas y quedó completamente restablecido a las 16.00 horas, según el balance facilitado por el Cabildo.

La TF-5 reabrió a las 16:00 horas

La movilidad fue uno de los principales desafíos de la visita del Papa a Tenerife. Cerca de un centenar de profesionales trabajaron de forma específica en la coordinación de cortes, desvíos y alternativas de transporte.

El Cabildo señala que las restricciones de tráfico se desarrollaron sin incidencias relevantes. La circulación en la TF-5 quedó restablecida con normalidad a las 16.00 horas, mientras que el resto de la red viaria recuperó progresivamente su funcionamiento habitual durante la tarde.

El aparcamiento del Intercambiador de Santa Cruz mantuvo capacidad disponible durante toda la jornada.

Cerca de 500 profesionales en el operativo

El dispositivo especial movilizó a cerca de 500 profesionales de distintos servicios públicos y entidades colaboradoras.

El Cabildo de Tenerife activó el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y coordinó un despliegue en el que participaron efectivos de Seguridad y Emergencias, Bomberos de Tenerife, Cruz Roja, personal sanitario, voluntariado, técnicos, trabajadores de TITSA, Metrotenerife, Carreteras y otros servicios esenciales.

Más de 400 efectivos formaron parte del operativo de seguridad. El dispositivo contó además con 18 ambulancias, 15 patrullas sanitarias, seis dotaciones de bomberos, nueve vehículos de transporte avanzado del IASS y más de 50 voluntarios.

Un hospital de campaña y 53 incidencias sanitarias

Para reforzar la capacidad asistencial, se habilitó un hospital de campaña en el Recinto Ferial de Tenerife.

El dispositivo sanitario atendió 53 incidencias, la mayoría relacionadas con las altas temperaturas. Según el Cabildo, todas fueron resueltas con una respuesta rápida y eficaz.

La concentración en la explanada del puerto de Santa Cruz se desarrolló sin incidencias destacables.

Rosa Dávila agradece el trabajo del dispositivo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valoró el trabajo de todos los profesionales implicados y destacó la capacidad de la Isla para organizar acontecimientos de gran complejidad.

"Tenerife ha demostrado una vez más su capacidad para organizar y gestionar con garantías acontecimientos de dimensión internacional, gracias a la coordinación entre administraciones, la profesionalidad de los servicios públicos y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía", señaló.

Dávila también agradeció la actitud de los asistentes durante toda la jornada y subrayó que el seguimiento de las indicaciones establecidas fue determinante para el buen desarrollo del operativo.

Para el Cabildo, el balance final muestra que la Isla respondió de forma eficaz a un evento de dimensión internacional, con especial incidencia en La Laguna, el entorno de Las Raíces y el puerto de Santa Cruz de Tenerife.