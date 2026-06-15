El Gobierno avala jurídicamente el sistema eléctrico Tenerife-La Gomera

El Gobierno ha firmado la orden ministerial que autoriza la entrada en servicio del enlace eléctrico entre Tenerife y La Gomera, cuyas obras concluyeron en febrero, con lo que se otorga carta de naturaleza jurídica al nuevo sistema eléctrico entre ambas islas, cuya integración efectiva se producirá el 1 de julio.

La autorización implica integrar los actuales subsistemas de las dos islas con un notable incremento de la eficiencia por un ahorro de costes en generación, y una mayor seguridad de suministro, porque los subsistemas se apoyarán mutuamente, según ha informado este lunes el Ministerio de Transición Ecológica.

Estos beneficios serán más relevantes en La Gomera, ya que se incorpora a un sistema mayor, más robusto y con más capacidad técnica, añade el Ministerio, que precisa que Tenerife, por su parte, se beneficia también del potencial renovable de La Gomera.

Fecha de integración

La integración está prevista el 1 de julio, momento en que habrá una única programación y despacho de la generación de electricidad, del cálculo de las necesidades de respaldo, de la gestión de las reservas y de la integración de la nueva generación renovable y el almacenamiento.

Ello implica que, tras la construcción de la infraestructura, ahora se produce el reconocimiento legal de la existencia de un único sistema eléctrico en las dos islas que funciona con una regulación, una operación y una planificación coherentes con la realidad física.

La Orden ministerial se publicará próximamente en el BOE, precisa el Ministerio.