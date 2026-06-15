El Gobierno avala jurídicamente el sistema eléctrico Tenerife-La Gomera
La integración efectiva se llevará a cabo el 1 de julio
El Gobierno ha firmado la orden ministerial que autoriza la entrada en servicio del enlace eléctrico entre Tenerife y La Gomera, cuyas obras concluyeron en febrero, con lo que se otorga carta de naturaleza jurídica al nuevo sistema eléctrico entre ambas islas, cuya integración efectiva se producirá el 1 de julio.
La autorización implica integrar los actuales subsistemas de las dos islas con un notable incremento de la eficiencia por un ahorro de costes en generación, y una mayor seguridad de suministro, porque los subsistemas se apoyarán mutuamente, según ha informado este lunes el Ministerio de Transición Ecológica.
Estos beneficios serán más relevantes en La Gomera, ya que se incorpora a un sistema mayor, más robusto y con más capacidad técnica, añade el Ministerio, que precisa que Tenerife, por su parte, se beneficia también del potencial renovable de La Gomera.
Fecha de integración
La integración está prevista el 1 de julio, momento en que habrá una única programación y despacho de la generación de electricidad, del cálculo de las necesidades de respaldo, de la gestión de las reservas y de la integración de la nueva generación renovable y el almacenamiento.
Ello implica que, tras la construcción de la infraestructura, ahora se produce el reconocimiento legal de la existencia de un único sistema eléctrico en las dos islas que funciona con una regulación, una operación y una planificación coherentes con la realidad física.
La Orden ministerial se publicará próximamente en el BOE, precisa el Ministerio.
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
- Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
- Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
- Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones