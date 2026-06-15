La feria de bienestar animal de Tenerife reúne a más de 5.200 personas en Santa Cruz

La II Feria Insular de Bienestar Animal de Tenerife cerró sus puertas este fin de semana en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con una afluencia total de 5.257 personas. El encuentro, impulsado por el área insular de Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, consolida así su crecimiento como una de las principales citas de Canarias vinculadas a la protección, la adopción y la tenencia responsable de animales.

La feria reunió durante dos días a protectoras, asociaciones, profesionales, comercios especializados, entidades colaboradoras, voluntariado y familias interesadas en conocer mejor los cuidados que requieren los animales de compañía.

El consejero insular de Bienestar Animal, Valentín González, valoró el resultado de esta segunda edición y señaló que la feria ha cumplido sus objetivos de fomentar la tenencia responsable de mascotas, concienciar contra el abandono animal y promover la adopción de forma activa.

Un evento que duplicó prácticamente su espacio expositivo

La segunda edición registró un notable crecimiento respecto al año anterior. Según el Cabildo, el encuentro prácticamente duplicó su espacio expositivo y contó con 65 stands, en los que participaron protectoras, voluntarios, asociaciones, comercios, comercializadoras y entidades especializadas.

Entre los participantes figuraron también la Fundación Neotrópico, el Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, cuya presencia permitió abordar el bienestar animal desde diferentes perspectivas: sanitaria, social, jurídica, educativa y de protección.

La ampliación del espacio y de la programación reforzó el carácter divulgativo del encuentro, que combinó propuestas familiares con actividades orientadas a la formación y a la sensibilización ciudadana.

Protectoras, voluntariado y adopción responsable

Uno de los ejes centrales de la feria fue visibilizar el trabajo que realizan las protectoras de animales y las personas voluntarias en Tenerife. Estas entidades desempeñan una labor clave en la atención a animales abandonados, la búsqueda de hogares responsables y la concienciación social.

González destacó el respaldo de la sociedad tinerfeña a esta segunda edición y consideró que la respuesta del público demuestra el interés creciente por el bienestar y la protección animal.

El consejero recordó además que el Cabildo ha impulsado un reconocimiento institucional a estas entidades, a las que considera piezas fundamentales para avanzar hacia la meta del “abandono cero”.

Pasarelas de adopción y actividades para familias

Durante todo el fin de semana, los visitantes pudieron participar en una programación diversa, con talleres interactivos para niños, charlas educativas impartidas por profesionales del sector, exhibiciones caninas y mesas redondas.

Uno de los momentos más destacados fueron las pasarelas de adopción, en las que las protectoras de la isla presentaron a numerosos animales que actualmente buscan una segunda oportunidad en un hogar responsable.

Estas actividades permitieron acercar al público las historias de perros y otros animales acogidos por entidades protectoras, además de explicar los procesos de adopción y los requisitos necesarios para garantizar su bienestar.

Sensibilización contra el abandono animal

La programación puso especial atención en la educación de los más pequeños y en la sensibilización de las familias. Los talleres y actividades divulgativas abordaron cuestiones como el respeto a los animales, los cuidados básicos, la convivencia responsable y la importancia de no comprar ni adoptar por impulso.

Las charlas y mesas redondas ofrecieron también un espacio para analizar los principales desafíos del bienestar animal en Tenerife, desde el trabajo de las protectoras hasta la aplicación de normativas, la atención veterinaria y la implicación ciudadana.

La feria dejó como mensaje central que la protección animal no depende únicamente de las instituciones o de las entidades especializadas, sino también del compromiso de la sociedad.