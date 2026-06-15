Cuatro barrios laguneros ponen al día sus plazas

San Honorato, San Carmelo, avenida de La Libertad y trasera del CEIP Ángeles Bermejo, en La Cuesta, son plazas a reformar con la optimización del alumbrado público, la mejora de las redes de telecomunicaciones, saneamiento y pluviales; la renovación de sistemas de riego y alcantarillado, así como trabajos de repavimentación, reasfaltado de vías, jardinería y refuerzo de la señalización viaria. Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de tres meses. Durante el primer mes se elaborará un borrador que será presentado a los vecinos y vecinas de cada zona para recoger sus aportaciones. Una vez completada esta fase, se dispondrá de dos meses adicionales para la redacción definitiva de los documentos técnicos.

En la plaza de San Honorato, situada entre las calles El Jazmín y San Honorato, el proyecto deberá abordar la escasez de mobiliario urbano existente en relación con la densidad de población del entorno. Además, se analizarán medidas para incrementar la presencia y el porte del arbolado, con el objetivo de mejorar las condiciones de sombra y protección frente a las inclemencias meteorológicas.

La plaza de San Carmelo, localizada entre las calles San Andrés y San Carmelo, centrará parte de los estudios en la mejora de la accesibilidad y en la adaptación de los pasos de peatones cercanos. Asimismo, se evaluará la incorporación de nuevos elementos destinados al ocio infantil y a la práctica de ejercicio físico al aire libre.

La intervención prevista en la plaza de la avenida de La Libertad buscará optimizar el aprovechamiento del espacio disponible, manteniendo la vegetación existente e incorporando nuevas dotaciones para el disfrute vecinal. Entre ellas se contempla la instalación de elementos inclusivos que favorezcan el uso del espacio por parte de toda la ciudadanía.

La plaza situada en la trasera del colegio Ángeles Bermejo, en la confluencia de las calles José Domínguez Dorta y Machado y Fiesco, será objeto de una actuación orientada a mejorar la distribución y aprovechamiento del espacio libre mediante la incorporación de nuevo mobiliario urbano y otras mejoras funcionales que contribuyan a dinamizar este punto de encuentro del barrio.

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El concejal de Obras, Ángel Chinea, destacó que «este hito es de gran importancia para la ciudadanía de estos entornos, ya que hablamos de espacios de referencia para el esparcimiento, la convivencia, el disfrute y el encuentro vecinal, sin dejar de lado el propósito del cuidado del medioambiente de estos enclaves del municipio». n