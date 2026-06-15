La Aemet anuncia cambios en el cielo de Tenerife para este martes: nubes al norte y sol en el sur
La Agenta Estatal de Meteorología (Aemet) prevé viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste y extremo noroeste de la Isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Tenerife una jornada marcada por los cielos nubosos en el norte de la Isla, especialmente en zonas situadas por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, aunque se espera que se abran claros a lo largo del día.
Según la predicción, la nubosidad será más persistente en el extremo nordeste, donde los cielos cubiertos podrán mantenerse durante más tiempo. En el resto de Tenerife, el ambiente será en general despejado, con predominio del sol durante buena parte de la jornada.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto a días anteriores. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 28 grados de máxima, de acuerdo con la previsión de la Aemet.
En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste de la Isla. En las altas cumbres, el viento será flojo y de componente noroeste.
Previsión general en Canarias
En el conjunto del Archipiélago, la Aemet prevé para este martes cielos nubosos en el norte de las islas, principalmente en cotas bajas y medias, por debajo de unos 900 metros, aunque la altitud de la nubosidad variará según la isla.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos en general durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nubosos a partir del mediodía. En Fuerteventura, además, no se descarta algún intervalo de viento fuerte en Jandía durante la tarde.
En Gran Canaria, predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con apertura de amplios claros en las horas centrales, salvo en el litoral norte. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.
En La Gomera, La Palma y El Hierro también se esperan nubes en las vertientes norte, con tendencia a la apertura de claros durante el día. Las temperaturas registrarán pocos cambios en todo el Archipiélago.
Estado del mar
En aguas canarias, la previsión apunta a viento del noreste de fuerza 4 o 5, que podrá arreciar temporalmente a fuerza 6 en el sureste y extremo noroeste. Habrá marejada, aumentando a fuerte marejada en esas zonas. En las costas del oeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3.
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
- Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
- Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
- Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones