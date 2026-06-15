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La Aemet anuncia cambios en el cielo de Tenerife para este martes: nubes al norte y sol en el sur

La Agenta Estatal de Meteorología (Aemet) prevé viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste y extremo noroeste de la Isla

Previsión del tiempo para este martes

Previsión del tiempo para este martes / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Tenerife una jornada marcada por los cielos nubosos en el norte de la Isla, especialmente en zonas situadas por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, aunque se espera que se abran claros a lo largo del día.

Según la predicción, la nubosidad será más persistente en el extremo nordeste, donde los cielos cubiertos podrán mantenerse durante más tiempo. En el resto de Tenerife, el ambiente será en general despejado, con predominio del sol durante buena parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto a días anteriores. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 28 grados de máxima, de acuerdo con la previsión de la Aemet.

En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste de la Isla. En las altas cumbres, el viento será flojo y de componente noroeste.

Previsión general en Canarias

En el conjunto del Archipiélago, la Aemet prevé para este martes cielos nubosos en el norte de las islas, principalmente en cotas bajas y medias, por debajo de unos 900 metros, aunque la altitud de la nubosidad variará según la isla.

En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos en general durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nubosos a partir del mediodía. En Fuerteventura, además, no se descarta algún intervalo de viento fuerte en Jandía durante la tarde.

En Gran Canaria, predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con apertura de amplios claros en las horas centrales, salvo en el litoral norte. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

En La Gomera, La Palma y El Hierro también se esperan nubes en las vertientes norte, con tendencia a la apertura de claros durante el día. Las temperaturas registrarán pocos cambios en todo el Archipiélago.

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Estado del mar

En aguas canarias, la previsión apunta a viento del noreste de fuerza 4 o 5, que podrá arreciar temporalmente a fuerza 6 en el sureste y extremo noroeste. Habrá marejada, aumentando a fuerte marejada en esas zonas. En las costas del oeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3.

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