‘Tenerife y el mar’ incluye mejoras en charcos y senderos

El Cabildo impulsará durante el periodo 2026-2030 actuaciones en el litoral a través del nuevo Programa Insular Tenerife y el Mar, aprobado por el Consejo de Gobierno. La iniciativa, dotada con 9,6 millones de euros, persigue mejorar el producto turístico vinculado a la costa, reforzar la accesibilidad y ordenar espacios de gran valor ambiental y social, con intervenciones repartidas por distintos municipios.

Entre las actuaciones más destacadas figura el acondicionamiento de la Playa de San Marcos y de El Caletón, en Garachico, dos enclaves de referencia en el norte de la Isla por su atractivo para residentes y visitantes. En Puerto de la Cruz, contempla el desarrollo del Parque Litoral de Punta Brava y la mejora del Paseo de Martiánez, con el objetivo de renovar espacios estratégicos para el disfrute ciudadano y la actividad turística.

También se prevé la mejora de los accesos a la playa de Los Patos, en La Orotava, una actuación clave para ordenar la llegada a uno de los arenales más singulares del norte de Tenerife. En Tacoronte, el plan incluye la ordenación del frente litoral de El Pris y La Barranquera, zonas costeras de gran uso público en las que se busca compatibilizar la actividad local con la conservación del entorno.

En Santa Cruz de Tenerife, las intervenciones se centrarán en la adecuación de los accesos a Las Gaviotas y Valleseco, dos puntos del litoral capitalino con un notable potencial recreativo. En el sur, sobresale la renovación del paseo de madera de El Médano y Los Abrigos, en Granadilla de Abona y en estado avanzado, una actuación orientada a mejorar la movilidad peatonal y la calidad del espacio público en una de las zonas costeras más visitadas de la isla. El programa incorpora, además, actuaciones en charcos, senderos, paseos marítimos y zonas de baño de municipios como Adeje, Arico, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide, entre otros.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, explica que el objetivo es «promover el equilibrio territorial, mejorar la accesibilidad y garantizar un uso responsable de nuestra costa», integrando la protección del entorno con el desarrollo económico local.

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Con Tenerife y el Mar, el Cabildo refuerza su apuesta por un modelo turístico sostenible, diversificado y respetuoso con el medio ambiente, consolidando el litoral como uno de los principales activos de la isla y como un espacio de convivencia entre residentes, visitantes y naturaleza, tal y como defiende Lope Afonso.