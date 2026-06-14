Tacoronte y Puerto de la Cruz: décadas de abandono en estaciones de guaguas vitales para el norte de Tenerife

Dos antiguas estaciones de guaguas, en Tacoronte y en el Puerto de la Cruz, simbolizan hoy el mismo problema: décadas de abandono en enclaves vitales para el transporte del norte de Tenerife. Entre promesas de rehabilitación, proyectos frustrados y un deterioro cada vez más visible, ambos espacios siguen condicionando la rutina de vecinos y viajeros cada día.

La estación "fantasmal" de Tacoronte

Junto a la vía de servicio de la autopista TF-5, en las inmediaciones del casco histórico de Tacoronte, se encuentra la estación de guaguas del municipio. La terminal, descrita por los vecinos como “fantasmal”, fue concebida para descongestionar el tráfico, acoger el mercado local y funcionar como un nodo estratégico para el transporte. Sin embargo, la edificación, además de albergar grandes cantidades de suciedad, una estructura visiblemente deteriorada y algún que otro inquilino, permanece inacabada y abandonada.

Cristales rotos y basura acumulada en uno de los antiguos puntos de información de la estación / El Día

Eso no es todo. El edificio supone un peligro para la ciudadanía. Los cerramientos que bordean la estación están oxidados, hay ventanas con cristales rotos al alcance de cualquier persona, una gran cantidad de basura acumulada en su interior y, según los vecinos, cuando llueve intensamente se inunda. Por fuera, su aspecto tampoco pasa desapercibido. La maleza empieza a acumlarse en los exteriores y sus paredes son el lienzo perfecto para los grafiteros. "Da vergüenza, Tacoronte no merece una entrada así, esto está dejado de la mano de Dios", cuenta apenada Carmen, una señora que volvía a casa tras bajarse de una de las guaguas.

Por allí solo transitan dos lineas: la 021, dirección Mesa del Mar, y la 023, hacía el Pris. Titsa, la empresa pública encargada de gestionar las rutas, parece no tener interés en servirse de su uso original debido a que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para realizar las operaciones. Muestra de ello es que, a apenas diez metros, se encuentra una marquesina convencional que alberga hasta tres líneas adicionales, la 30, la 102 y la 104, que conectan la capital y el aeropuerto con el norte de la isla.

La estación de guaguas de Tacoronte / MARIA PISACA

A ello se suman, en las inmediaciones de la Carretera General, líneas clave como la 011, 012 y 101. "Da pena, coño... esto está a medio hacer, como si nunca nadie hubiera terminado de ocuparse de esto", expresa Alejandro Martín, un estudiante de la universidad que diariamente pasa por la zona. "Yo cojo mucho la guagua y, por ejemplo, ves como está la estación de La Laguna, que está más cuidada, más ordenada, y luego llegas aquí y el contraste es tremendo. Vienes a coger una guagua en un sitio fantasmal, olvidado y abandonado", concluye antes de subirse a otra de las guaguas.

De estación a plazas de aparcamiento

El abandono de la estación no es nuevo ni responde a una única decisión reciente. En 2022, el Pleno municipal ya aprobó por mayoría su demolición con el objetivo de dar paso a nuevos equipamientos. Aquel proyecto técnico, publicado en el Portal de Transparencia del Consistorio, contemplaba 74 plazas de aparcamiento para todo el núcleo de La Estación y la mejora de las conexiones peatonales. Según explicó entonces el alcalde, José Daniel Díaz (Nueva Canarias), las obras tendrían una duración de 12 meses y se desarrollarían en tres fases. Pero aquella hoja de ruta tampoco llegó a materializarse y acabó archivada.

El techo que cubre la estación / MARIA PISACA

De hecho, el plan municipal retomaba una vieja aspiración urbanística para recuperar la idea de un edificio de siete plantas, cinco de ellas destinadas a 700 plazas de aparcamiento y dos a oficinas polivalentes. Durante el mandato 2007-2011, con Hermógenes Pérez (Coalición Canaria) como alcalde, el proyecto fue aprobado con un presupuesto inicial de unos 637.000 euros, que iban a ser financiados íntegramente con fondos municipales. Sin embargo, la actuación nunca llegó a ejecutarse y terminó, igualmente, acabando en el olvido.

Mientras tanto, la estampa es la de un inmueble que se pudre en el corazón de la ciudad, sin que las administraciones concreten una estrategia clara para su rehabilitación, demolición o reutilización. "Una estación no puede estar así, con cristales rotos, suciedad y sin darle utilidad. Me da pena, sobre todo porque uno ve que se construyen cosas y luego se abandonan. Y mientras tanto, los vecinos seguimos tragándonos la imagen del deterioro todos los días", lamenta Carmen antes de marcharse con dos bolsas de la compra.

Falta de respuestas

Fuentes del actual grupo de gobierno municipal, formada por el Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Popular, evitaron concretar qué actuaciones se prevén para la parcela y se limitaron a señalar que la información se dará a conocer cuando corresponda, y cuando el ejecutivo tacorontero se ponga de acuerdo sobre esta cuestión. Entretanto, los problemas persisten en la zona, donde numerosos usuarios se ven afectados sin que, por el momento, exista una solución pública y concreta sobre la mesa.

17 años esperando una solución para la antigua estación

A 20 kilómetros de Tacoronte, en el Puerto de la Cruz, otra infraestructura, utilizada antaño como estación, se mantiene en la misma situación de abandono, a la sombra de uno de los ejes neurálgicos para el transporte más importantes de Tenerife. Ubicada en la calle Melchor Luz, junto al centro histórico, la oficina de Correos, el centro médico de urgencias, el ambulatorio, el actual intercambiador y varios comercios locales, quienes transitan por las vías colindantes pueden observar una edificación visiblemente deteriorada de 15.000 metros cuadrados.

imagen de la parte alta de la antigua estación del Puerto de la Cruz / Arturo Jiménez

En la parte superior, se encuentra una gran plaza completamente inhóspita, dominada por la maleza y las malas hierbas. Debajo, el edificio, que en su día lució un característico color verde, permanece tapiado con publicidad ya obsoleta del municipio. Hoy, además, se ha convertido en un espacio denunciado en numerosas ocasiones por la presencia de ocupantes y por el riesgo que supone para la seguridad de los viandantes.

Acostumbrados al abandono

Una vecina de toda la vida, Laura Pérez, está cansada, a sus 40 años, de ver la actual situación de la antigua estación de guaguas del Puerto de la Cruz. Ante la inseguridad que se ha llegado a vivir en la zona, ella prefiere "no pasar con el chiquillo por allí cuando anochece", y no porque les vaya a pasar algo, sino porque "la sensación no es buena".

El lugar "tiene una imagen bastante triste, hay suciedad y rincones que dan desconfianza. El problema es que al final los vecinos nos acostumbramos a ver el abandono como si fuera normal, y no lo es. Que un espacio este así, sin uso, y durante tanto tiempo, dice mucho de cómo se están haciendo las cosas", declara apenada.

La fachada reubierta de publicidad de la antigua estación del Puerto de la Cruz / Arturo Jiménez

La antigua estación de guaguas del Puerto de la Cruz se construyó e inauguró en 1986, en respuesta al auge turístico del municipio y a la necesidad de centralizar el transporte en el norte de la isla. Así permaneció durante más de dos décadas. No fue hasta 2009 cuando, tras detectar graves deficiencias estructurales −aluminosis y problemas de cimentación originados por el desgaste de los materiales y la falta de mantenimiento−, el edificio fue clausurado de forma definitiva.

Hasta tres estaciones distintas

Tras el desalojo de la infraestructura se produjo un vacío logístico de 11 años. Durante todo ese tiempo, el servicio de guaguas se trasladó de manera provisional y precaria a la avenida Hermanos Fernández Perdigón, donde los pasajeros debían esperar en la calle, a la intemperie, sin un edificio de servicios adecuado. Mientras tanto, el inmueble original quedó, y aún permanece, completamente abandonado.

“Yo he visto esa estación llena de gente, de movimiento, de vida. Y ahora la ves cerrada, con basura, con el deterioro de siempre… y te preguntas cuánto tiempo más van a tardar en hacer algo de verdad", expresa Manuel Hernández, un vecino octogenario del Puerto de la Cruz.

La plaza de la antigua estación del Puerto de la Cruz / Arturo Jiménez

Sin embargo, para suplantarla, el 21 de noviembre de 2019 y por una inversión superior a los dos millones de euros por parte del Cabildo de Tenerife, se inauguró oficialmente la nueva y actual estación de guaguas del municipio portuense. Situado de manera contigua entre los antiguos intercambiadores cuenta con diez dársenas, oficinas de información y accesibilidad total para personas con movilidad reducida.

El comienzo de las obras

Ahora, tras un largo proceso de expropiación y gestión urbanística, el edificio de Melchor Luz comenzará a demolerse en junio de 2026, una vez se disponga de las partidas modificadas en el pleno municipal y el expediente pueda trasladarse a la unidad de contratación.

Tendrá un plazo de 18 meses, debido a su alta complejidad técnica por las dimensiones de la infraestructura y su céntrica ubicación. "Hay que sostener el talud de la cara norte del solar y gestionar una cantidad importante de residuos debido a las dimensiones del espacio", explica el concejal de Ciudad Sostenible y primer teniente de alcalde, David Hernández.

Para ello, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha destinado un millón y medio de euros que, sumado a los poco más de cuatro millones que aporta el Cabildo, dan más de cinco millones y medio de euros al derribo. El objetivo será la futura creación de una gran plaza, un auditorio y edificio multifuncional, dos edificios públicos, dos comerciales y 900 plazas de aparcamiento divididas en tres plantas.

De momento, "solo queda disponer de la asignación económica para trasladar el expediente a la unidad de contratación y, a partir de ahí, conocer la publicación del anuncio, la presentación de las empresas, la valoración de ofertas y la adjudicación del contrato. Estamos trabajando para que todo eso ocurra antes de final de año y para que antes del 2027 comiencen las obras", explica de nuevo el edil.

En cualquier caso, el Consistorio tiene contratado el traslado de los enseres y las carrozas que se encuentran en el interior de la estación. "Será la obra que más va a cambiar al municipio de los últimos 40 años", prosigue Hernández, "y va a marcar un antes y un después, mejorando los espacios culturales, la movilidad y recuperando para la ciudadanía una gran plaza que hoy ni siquiera es transitable". Además, "no será una actuación pensada exclusivamente para el turismo, sino que tendrá una base muy cultural y comunitaria, con espacios lo más verdes posible que funcionen como punto de convivencia vecinal y refugio climático en este nuevo centro de la ciudad", dice en cuanto al uso que se le dará a este espacio.

La maleza que llena la plaza de la antigua estación del municipio costero / Arturo Jiménez

“Esto fue siempre una zona muy viva, y lo sigue siendo", admite de nuevo el vecino Manuel Hernández, "pero precisamente por eso da más pena verla así". "Aquí hay comercios, hay movimiento, hay gente pasando todo el día, y aun así ahí sigue la estación, cerrada y olvidada. No hace falta que esté uno muy mal de la vista para darse cuenta de que eso lleva demasiado tiempo esperando una solución. Dicen que el próximo año la arreglan, vamos a ver si es verdad; yo ya tengo una edad y no sé si llegaré a verla arreglada”, concluye el señor de 81 años.

En tanto los vecinos de Tacoronte continúan a la espera de una definición, en el Puerto de la Cruz empiezan a afrontar, al fin, su demolición. La sensación compartida entre los residentes es la misma: demasiado tiempo perdido y demasiadas soluciones aplazadas. Dos ruinas urbanas que, más allá de su estado físico, retratan la deuda pendiente de las administraciones con el espacio público.