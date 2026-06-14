Reconocimiento del Cabildo de Tenerife a Garachico: 650.000 euros para reparar el patrimonio afectado por los cortes de la TF-42 por temporales marítimos

Cuando el temporal marítimo azota Garachico, todo el tráfico de la única vía que conecta la Isla Baja, la TF-42, pasa por el casco histórico de la Villa y Puerto. Este hecho provoca un caos controlado, pero deja daños en el patrimonio histórico y cultural del municipio. Por primera vez, el Cabildo de Tenerife reconoce, con la aprobación por unanimidad de una moción, este perjuicio y aportará 650.000 euros para compensar a los garachiquenses. Esta subvención se destinará a la mejora de las vías interiores que se utilizan como recorrido alternativo cuando se cierra la avenida marítima.

La principal intervención será el readoquinado de la calle Esteban de Ponte, aunque también se actuará en los adoquines del entorno de la parroquia Santa Ana, la plaza de Abajo y otros puntos de este recorrido que presenten daños. Además, se asfaltarán las calles próximas a la Cruz Roja, las vías San Sebastián y Eutropio Rodríguez de la Sierra, el entorno de la glorieta de San Francisco y otros tramos que se incluyen en el circuito con sentido hacia Buenavista del Norte. La estimación es que las obras salgan a licitación durante los próximos dos meses.

Esta compensación es fruto de la demanda del Ayuntamiento de Garachico a la Administración insular. El alcalde, Heriberto González (CC), considera que su municipio realiza "un sacrificio al permitir el paso de todos esos vehículos por el conjunto histórico". Recuerda que "esta subvención supone el primer reconocimiento explícito por parte del Cabildo de que esa situación genera unos daños de los que ni el Consistorio ni la población son responsables". Según el regidor, "permitimos el paso por las calles interiores para no incomunicar ni perjudicar a las poblaciones colindantes, aunque el desvío incluye vehículos particulares, transporte público, camiones y otros pesados".

Titularidad municipal

Sostiene que estas vías urbanas no están preparadas para soportar de forma recurrente el tráfico de una carretera insular. "El peso, el volumen y la frecuencia deterioran los adoquinados y el pavimento del casco histórico. Aunque la titularidad de las calles corresponde al municipio, el Cabildo financiará su reparación porque los daños están relacionados con su uso como alternativa a la TF-42, que sí es titularidad de la Corporación insular", apunta.

Otros 400.000 euros más

Asimismo, el casco histórico de Garachico renovará su aspecto gracias a una subvención de 400.000 euros de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. El objetivo es rehabilitar y sustituir el pavimento de aceras y pasos peatonales y así mejorar la movilidad de los viandantes. Se sustituirá el hormigón por piedra natural y materiales nobles que mejoren la integración estética, sobre todo, de las orillas del entorno patrimonial.

Aún no se ha determinado cuáles son las calles que serán intervenidas, ya que los técnicos se encuentran en la fase de redacción del proyecto y realizando valoraciones por sectores para determinar qué tramos se mejorarán dentro de la cantidad otorgada por el Ejecutivo regional. El horizonte marcado por el primer edil garachiquense está puesto en realizar toda esta actuación de manera íntegra antes de la romería de San Roque del próximo año, en agosto de 2027.