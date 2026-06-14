El saneamiento y los vertidos en el Puerto de la Cruz siguen sin solución un año después de la reapertura de Playa Jardín

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la reapertura de Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, la Plataforma Stop Vertidos al Mar vuelve a situar en el debate público el estado de las infraestructuras de saneamiento vinculadas a uno de los episodios ambientales más graves registrados en el municipio. La playa reabrió al baño el 17 de junio de 2025, tras permanecer casi un año cerrada debido a los elevados niveles de contaminación fecal detectados en sus aguas. Un año después, con la costa abierta al uso público, la agrupación considera que persisten interrogantes sobre el grado de ejecución de las obras previstas y sobre si la solución definitiva al dilema de los vertidos está realmente garantizada.

Según traslada la plataforma a este medio de comunicación, la gran mayoría de las actuaciones estructurales que debían garantizar una respuesta siguen pendientes o presentan importantes retrasos, además de carecer de transparencia en el proceso. Entre las principales figuran el tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), la ampliación de la depuradora comarcal, la rehabilitación del emisario submarino de Punta Brava, los pozos filtrantes auxiliares, la regularización de las estaciones de bombeo (EBAR) y la mejora integral de la red de alcantarillado del barrio. Asimismo, la asociación reclama mayor información sobre los controles de calidad del agua y el funcionamiento real de algunas de estas infraestructuras. "Existe una gran diferencia entre resolver una emergencia y solucionar el problema de fondo", denuncian desde la entidad.

Una depuradora sin los objetivos anunciados

El Cabildo de Tenerife y BALTEN, entidad pública encargada del servicio de suministro de agua para riego agrícola, impulsaron la implantación de un tratamiento terciario en la EDAR comarcal, una infraestructura prevista desde la construcción de la depuradora en los años noventa y que no se materializó hasta 2025. El terciario es una fase extra de depuración, pensada para mejorar todavía más la calidad del agua ya tratada y permitir su reutilización. En este caso, su objetivo es impulsar el agua hacia la balsa de La Cruz Santa para abastecer a los cultivos de Los Realejos y el resto del Valle.

El conflicto es que, pese a que en 2025 el sistema ya estaba instalado, el Cabildo anunció que comenzaría a operar parcialmente en mayo y al 100 % en junio, pero la propia documentación técnica de BALTEN refleja que la puesta en funcionamiento fue en pruebas y que el proyecto acumuló sucesivas ampliaciones de plazo. Primero se fijó como fecha de finalización el uno de junio de 2025, después se prorrogó hasta el uno de octubre de ese mismo año y, más tarde, hasta el uno de marzo de 2026, debido principalmente al retraso en el suministro de las celdas de media tensión.

Vista aérea de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Comarcal del Valle de La Orotava / Alexis Vella

Según ese informe, la impulsión a la Cruz Santa comenzó a ensayarse el dos de junio del año pasado y la primera impulsión sostenida no llegó hasta el día diez, dentro aún de un periodo de puesta en marcha que continuaba abierto. Aunque se indica que hasta la fecha se habían elevado 93.008 metros cúbicos a la balsa, la plataforma cuestiona que pueda darse por cumplido el objetivo anunciado mientras la red siga en pruebas y sin un funcionamiento plenamente consolidado.

Hasta el momento, los datos oficiales del área insular de Sector Primario revelan que este sistema solo permite tratar unos 7.000 metros cúbicos diarios. Esto supone apenas una tercera parte del caudal total que recibe la depuradora (estimado en unos 20.000 m3 al día). Por tanto, los 13.000 metros cúbicos diarios restantes se quedan sin el tratamiento terciario necesario. Al no alcanzar la calidad exigida por ley para el riego agrícola, este enorme volumen de agua no se puede aprovechar para el campo y se termina desperdiciando al ser vertido al mar.

Casi 21 millones sin obras visibles

En cuanto a la ampliación de la EDAR comarcal, el Cabildo sostiene que la obra, con una inversión cercana a los 21 millones de euros, ya ha comenzado tras la firma del acta de replanteo, hace aproximadamente un mes. Sin embargo, sobre el terreno no hay movimiento de tierras ni señales de un inicio real de los trabajos.

El proyecto, presentado inicialmente como una actuación urgente, terminó tramitándose por la vía ordinaria, lo que eleva su plazo de ejecución a 37 meses y aplaza su finalización hasta, al menos, 2028. Para la agrupación, esta distancia entre los plazos administrativos y la realidad evidencia una parálisis encubierta, mientras advierten, además, de que “la ampliación podría quedar insuficiente desde su diseño para responder al crecimiento previsto de todos los municipios del Valle”.

A esta situación se añade que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife publicó este viernes 12 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia la apertura de un nuevo trámite de información pública y consultas dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria de la futura ampliación de la EDAR comarcal del Valle de La Orotava. El organismo argumenta que la incorporación de nueva documentación técnica hace necesario volver a someter parte del expediente a consulta, un trámite que evidencia que el proyecto continúa inmerso en su fase administrativa y ambiental.

La obra pendiente del litoral

Por otro lado, la sustitución del emisario submarino de Punta Brava sigue sin arrancar pese a haber sido adjudicada hace ya un año, con un plazo de ejecución de 16 meses, lo que convierte el retraso en una nueva muestra de inacción. Stop Vertidos insiste en que “se trata de una actuación prioritaria para garantizar la seguridad ambiental del vertido final y proteger el litoral”, pero demandan que “no hay obras sobre el emisario” y que, un año después, “el proyecto sigue parado”.

Tubería exterior del barrio de Punta Brava / Arturo Jiménez

El Cabildo, por su parte, afirma que la actuación está adjudicada a Ferrovial, que ya se ejecutaron trabajos auxiliares por más de un millón de euros para pozos filtrantes y que la intervención directa no ha empezado aún por la falta de una ventana de buen tiempo en una zona especialmente complicada para trabajos submarinos. Mientras tanto, la realidad es que la infraestructura clave para resolver el vertido sigue sin materializarse.

Infraestructuras sin respuesta

Sumado a todo lo anterior, no existe información pública sobre las actuaciones relacionadas con los pozos filtrantes auxiliares, cuya finalidad consiste en derivar temporalmente caudales de agua residual o, parcialmente tratada, hacia el subsuelo con el objetivo de reducir los vertidos al mar. Se desconoce, por tanto y según los vecinos, “aspectos fundamentales como su diseño, finalidad concreta, capacidad, controles ambientales o evaluación de riesgos”.

Asimismo, también se desconoce la situación actual de las EBAR de El Caletón, Playa Chica y Playa Jardín, cuya función es bombear las aguas residuales hacia la depuradora. Entre 2023 y 2025, diversos expedientes sancionadores de la Agencia de Protección del Medio Natural, Dirección General de Salud Pública y Fiscalía de Medio Ambiente, destaparon que estas estaciones y sus aliviaderos de emergencia operaban de forma irregular. Los informes técnicos de estos organismos confirmaron que las instalaciones no contaban con las autorizaciones ambientales ni los procedimientos de legalización concluidos, lo que significa que, cuando los bombeos se colapsaban, terminaban arrojando aguas residuales al mar sin el permiso obligatorio que exige la Ley de Costas.

Suciedad en la costa de Punta Brava / Arturo Jiménez

A su vez, sigue sin haber constancia de la redacción del proyecto para renovar por completo el viejo alcantarillado de Punta Brava. Aunque el Cabildo otorgó una subvención de casi un millón de euros para ejecutar los trabajos, la falta de este trámite administrativo impide licitar las obras. Este retraso no solo perpetúa las fugas de aguas sucias al mar, sino que además pone en riesgo la financiación recibida, la cual podría perderse si no se justifica a tiempo.

Falta de respuestas y dudas sobre el sistema

Mientras el Ayuntamiento sigue sin responder sobre las EBAR, el alcantarillado y los pozos filtrantes, Stop Vertidos denuncia que en Punta Brava se acumulan anuncios sin solución. El Cabildo, por su parte, insiste en “afirmar y poner de manifiesto que la calidad del agua es excelente, tanto para el baño como para la regeneración”.

“El hecho de que las analíticas se encuentren dentro de los parámetros legales no significa que todos los problemas estén resueltos. Mientras el tratamiento terciario no funcione a pleno rendimiento, una parte significativa sigue dependiendo de la desinfección mediante hipoclorito sódico”, responde la plataforma. La aplicación de cloro sobre aguas residuales con elevada carga orgánica puede favorecer la formación de subproductos de desinfección, entre ellos trihalometanos y otros compuestos organohalogenados, sustancias potencialmente cancerígenas y altamente tóxicas que no solo representan un riesgo para la salud pública de los bañistas a largo plazo, sino que además provocan un grave impacto ecológico.

La reapertura de Playa Jardín no puede darse por una solución cerrada mientras las infraestructuras clave sigan incompletas, retrasadas o sin la transparencia necesaria. La Plataforma Stop Vertidos al Mar sostiene que, aunque ha habido leves avances, persisten dudas sobre el conjunto del sistema de saneamiento y depuración, además de sobre la calidad real del agua y sus posibles subproductos. Por eso, reclama información pública, actualización de los proyectos y una respuesta integral y definitiva que no se limite a permitir el baño, sino que garantice la protección efectiva del litoral y cierre de forma estructural un problema que, advierten, “aún no está resuelto”.