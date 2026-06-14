Ni un disfraz ni una moda: Tenerife enseña en los colegios el valor de la vestimenta tradicional canaria

El legado de la vestimenta tradicional canaria entra en las aulas de Tenerife con un objetivo claro: que las nuevas generaciones comprendan que estas prendas forman parte del patrimonio cultural de las Islas y que su uso va mucho más allá de una celebración popular.

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz impulsan el Proyecto Educativo Vestimenta Canaria, una iniciativa que ya se desarrolla en once colegios de la capital tinerfeña para acercar a los escolares la historia, los valores y la importancia de conservar la indumentaria tradicional.

Un patrimonio que se aprende desde la infancia

La propuesta busca educar a los estudiantes sobre el origen y significado de la ropa típica de Tenerife, así como fomentar su conservación y promover un uso adecuado de estas prendas vinculadas a la identidad cultural del Archipiélago.

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo, Efraín Medina, recordó que vestir con la indumentaria heredada de generaciones anteriores no debe entenderse como un simple disfraz.

"Vestirse con el patrimonio heredado de nuestros antepasados isleños no puede entenderse como un disfraz, sino como una parte esencial del patrimonio heredado de nuestros antepasados", señaló.

Conocer la historia para preservar las tradiciones

Medina destacó además la necesidad de impulsar acciones formativas que permitan a niños y jóvenes conocer el valor histórico de estas prendas y comprender cómo deben utilizarse.

"Es fundamental que, desde los primeros años de escolarización, nuestras niñas y niños aprendan que vestir de manera correcta la ropa típica es una forma de honrar nuestra identidad y preservar un legado que requiere respeto y rigor", afirmó.

Artesanía, cultura e identidad

Entre las actividades previstas se incluyen acciones educativas y didácticas destinadas a divulgar los procesos artesanales vinculados a la confección de la vestimenta tradicional tinerfeña.

Asimismo, el proyecto pretende fomentar una mayor conciencia social sobre la necesidad de proteger y respetar los usos tradicionales asociados a estas prendas, especialmente en un contexto en el que cada vez son más visibles durante fiestas, romerías y celebraciones populares.

Garantizar el relevo generacional

Con esta iniciativa, el Cabildo busca acercar el patrimonio cultural a la población más joven y garantizar la transmisión de conocimientos y tradiciones entre generaciones.

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La corporación insular considera que el conocimiento de la indumentaria tradicional constituye una herramienta clave para reforzar la identidad colectiva y asegurar que uno de los elementos más representativos de la cultura canaria continúe formando parte del futuro de las Islas.