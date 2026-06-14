Otro ataque al Malpaís de Güímar: El colectivo ecologista Tabona advierte sobre la pérdida de superficie protegida por una nueva ley de cartografía digital

El colectivo ecologista Tabona advierte que el anteproyecto de ley del Gobierno de Canarias para la cartografía digital de los espacios naturales recorta la superficie de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar en un proceso que obvia la ampliación de este espacio y las decisiones judiciales sobre el uso del suelo de este enclave. Por ello, presentó alegaciones a esta iniciativa legislativa que pretende "adaptar la delimitación de los espacios naturales protegidos de Canarias a los sistemas actuales de información geográfica, sustituyendo el soporte papel por un modelo digital más preciso, interoperable y coordinado con la Infraestructura de Información Geográfica de España y las normas europeas Inspire". "Con esta propuesta se busca mejorar la seguridad jurídica, la gestión territorial y el acceso a la información geográfica pública", explican desde el Ejecutivo regional.

En esas alegaciones, Tabona sostiene que la cartografía propuesta para el Malpaís de Güímar en el anteproyecto de ley canario reproduce límites anteriores a la ampliación de la reserva recogidas en la Ley 13/2006. Además, asegura que tampoco alude a la interpretación consolidada en 2009 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló un acuerdo municipal sobre el proyecto de compensación del Plan Parcial de El Puertito. El juzgado determinó que el Ayuntamiento güimarero no podía seguir tratando como urbanizables, o como piezas del proyecto de compensación, unas parcelas incorporadas a la reserva. Los promotores de este recurso fueron Alternativa por Güímar, Izquierda Unida y el colectivo Tabona. Concretamente, el objetivo de la Corporación local -con la popular Vicenta Díaz Sáez, ya fallecida, como alcaldesa- era destinar dos parcelas, de 13.860 y 12.478 metros cuadrados del Malpaís, a equipamiento deportivo y escolar. Ahora, Tabona vuelve a vigilar que no se rompan los límites ya consolidados hace diez años.

La principal preocupación

Con la puesta en marcha de esta cartografía, la principal preocupación de los ecologistas es que la digitalización no sea una mera traslación técnica, sino una reinterpretación de los lindes y que se terminen excluyendo terrenos protegidos del malpaís. Afirman que la reserva fue ampliada desde El Puertito hasta El Socorro y que el nuevo mapa digital no incorpora correctamente esa ampliación, por lo que la topografía incluida en el anteproyecto corresponde a límites anteriores.

El documento de alegaciones recoge ocho riesgos identificados por la asociación ecologista en la nueva cartografía propuesta. Hablan de la conversión de límites naturales irregulares en líneas geométricas más limpias y de la sustitución de coladas, cambios de textura del terreno u otros accidentes naturales por caminos, muros o parcelas cercanas. Añaden que se pueden producir desplazamientos derivados del cambio de coordenadas antiguas a sistemas modernos, pequeños recortes en zonas periféricas o de delimitación menos clara, ajustes en los bordes que podrían favorecer parcelas urbanas o urbanizables, pérdida acumulativa de superficie protegida por la suma de pequeños cambios, fragmentación del perímetro y debilitamiento de la conectividad ecológica y carencia efectiva de protección sin que exista una desclasificación formal.

Este último es uno de los argumentos más importantes entre las alegaciones de Tabona, ya que, aunque el anteproyecto de ley no asegure que se desclasifican terrenos, el colectivo advierte que redefinir coordenadas o desplazar un límite puede provocar la exclusión de alguna parcela del Malpaís. "Formalmente, no se habría aprobado una desclasificación, pero materialmente se habría producido una pérdida de protección", señalan.

"A nosotros nos parece bien que se actualicen y digitalicen las cartografías de los espacios naturales. El problema es que esa actualización se haga reduciendo los límites y, además, que esos mapas se incorporen a una ley. Una cosa es elaborar una herramienta cartográfica para gestionar mejor los espacios y otra muy distinta es aprobar como ley una delimitación que, según entendemos, no se ajusta a la protección real", declara la asociación medioambiental. Además, consideran que se requiere un periodo mayor para la presentación de alegaciones, ya que "nosotros nos enteramos por un compañero que vio algo parecido con el espacio protegido de Maspalomas, en Gran Canaria".

Casi tres millones de metros cuadrados

La Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar tiene una superficie de 290,3 hectáreas, casi tres millones de metros cuadrados. El paisaje volcánico de la costa está 'acorralado' por todos su flancos: por la autopista, donde reina el cono volcánico de Montaña Grande, por el mar y por las localidades de El Puertito de Güímar y El Socorro. En esta reserva predominan las especies vegetales adaptadas a condiciones de sequedad, alta salinidad, insolación y viento fuerte, por lo que guarda uno de los mejores cardonales-tabaibales de Tenerife. También residen leña buena, tasaigo, cornical, magarza, romero marino o cardoncillo. En cuanto a la fauna, los invertebrados son los grandes pobladores de la zona aunque también se puede ver al lagarto tizón. Destacan aves como el bisbita caminero, curruca cabecinegra y capirotada, además de gaviotas patiamarillas, zarapitos trinadores o chorlitejos grandes. De marzo a octubre, las pardelas cenicientas eligen el malpaís para incubar sus huevos. Por el ecosistema transcurren nueve senderos oficiales por los que disfrutar de un paisaje volcánico único en Tenerife.