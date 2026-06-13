La Plataforma, preocupada por otro retraso en la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife
El colectivo ciudadano exige al Ejecutivo autonómico que no demore más la actuación, imprescindible para atender a una población en crecimiento y al sector turístico
La Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife vuelve a mirar con preocupación el calendario de la ampliación del Hospital del Sur, en El Mojón, Arona. El colectivo teme que el procedimiento para redactar el proyecto de reforma y crecimiento del centro acumule un nuevo retraso y reclama al Gobierno de Canarias que no demore más una actuación imprescindible para mejorar la atención sanitaria en los municipios del sur.
La Consejería de Sanidad prevé adjudicar en breve la redacción del proyecto de la primera fase. La Mesa de Contratación abrió el primer sobre de ofertas el pasado 24 de marzo y la adjudicación debería materializarse a partir del día 25, dos meses después de aquel trámite. Sin embargo, la Plataforma advierte de que cualquier desviación en los plazos incrementa la inquietud social, después de más de un año de espera para activar una intervención reivindicada.
Al concurso convocado por el Servicio Canario de la Salud concurrieron once empresas. Nueve ofertas fueron admitidas y dos de las seis uniones temporales tuvieron que subsanar documentación. El contrato cuenta con un presupuesto cercano a 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. La obra posterior está valorada en unos 40 millones. El Ejecutivo prevé incluir 14 millones en el presupuesto autonómico del próximo año para iniciar los trabajos, con el horizonte de concluir la ampliación en 2029.
Una necesidad urgente en la comarca
Para la Plataforma, el problema no es solo administrativo. De forma insistentehan dicho que cada mes perdido mantiene al Sur con una infraestructura sanitaria insuficiente para una población en crecimiento y para una comarca que soporta una elevada presión turística. El hospital presta servicio a Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.
La primera fase contempla la culminación de dos módulos en estructura, la creación de nuevas unidades asistenciales y la conexión de todos los edificios del complejo. Uno de los módulos tendrá tres plantas y albergará las nuevas Urgencias, Diagnóstico por Imagen, zonas de almacén e instalaciones centrales, admisión, consultas externas, pruebas funcionales, rehabilitación, docencia y cafetería.
La preocupación deriva de que el objetivo es que las obras se liciten dentro del primer semestre de 2027
El segundo módulo dispondrá de cuatro plantas y concentrará laboratorios, Extracciones y Banco de Sangre, recuperación postquirúrgica, Medicina Intensiva, Hemodinámica, Reanimación y Hospitalización. También permitirá reformar el bloque quirúrgico y reforzar Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen. En total, la actuación sumará 25.596 metros cuadrados a la superficie actual.
Una de las claves del proyecto es que el Hospital del Sur duplicará su capacidad. Pasará de las 150 camas actuales a 300 una vez ejecutada la primera fase. La Plataforma subraya que este incremento es urgente porque la situación actual condiciona la atención diaria y mantiene la dependencia de derivaciones a otros centros hospitalarios.
La dependencia de las camas sociosanitarias
El colectivo ha puesto el foco en la falta de camas sociosanitarias. En torno al 60% de los pacientes hospitalizados actualmente son personas dadas de alta que requieren una cama sociosanitaria de la que no se dispone. Esta circunstancia bloquea recursos hospitalarios y agrava la saturación. Por ello, exige que avance también la construcción del complejo sociosanitario previsto en el antiguo CAE El Mojón.
Al concurso que convocó el Servicio Canario de la Salud concurrieron once empresas
Desde la presentación de la licitación, el colectivo ha mantenido reuniones con entidades empresariales, sociales y ciudadanas para conservar la presión sobre el Ejecutivo. Su objetivo es evitar nuevos retrasos injustificados y garantizar que la adjudicación del proyecto se produzca sin más dilaciones.
La Plataforma no descarta endurecer sus protestas si vuelve a comprobar que el calendario se estira. Aunque reconoce que la licitación está en curso, insiste en que la ciudadanía del Sur no puede conformarse con anuncios ni previsiones.
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