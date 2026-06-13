A drago muerto, drago repuesto: El ejemplar del cementerio de San Francisco de Los Realejos será sustituido

El Ayuntamiento de Los Realejos plantará un nuevo drago en el lugar donde estaba el emblemático ejemplar del cementerio de San Francisco. El árbol centenario cayó el pasado mes de marzo sobre seis vehículos sin ocasionar daños personales, pero el hecho provocó una gran pérdida botánica para el municipio. Transcurridos tres meses, comienzan las obras de reposición del muro del camposanto, que cedió con la caída del también conocido como Drago del Buenpaso. La actuación se desarrolla en base a las necesidades vitales de un individuo de la especie endémica de la Macaronesia, dracaena draco.

El nuevo ejemplar llegará en seis semanas, durante el mes de julio. Tiene unos cuatro metros y medio de altura y se encuentra en un espacio público del Consistorio, que ya se encarga de los trabajos previos con la abertura de una zanja alrededor para preparar sus raíces y facilitar su adaptación antes del traslado definitivo. Este gesto para reponer el drago caído está avalado por especialistas botánicos. "Nos explicaron que cualquier ejemplar de este árbol no es apto para realizar este trasplante. No puede tener un porte excesivamente grande, ni una copa demasiado voluminosa. Hay que tener en cuenta que debe levantarse con una grúa, trasladarse en un camión y entablillarse", desarrolla el alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP). "Finalmente, localizamos un drago que reúne las condiciones necesarias. Los especialistas lo revisaron y consideran que tiene una buena morfología y confían en que se adapte correctamente al nuevo emplazamiento", puntualiza.

La actuación, a la entrada del cementerio de San Francisco, amplía la superficie de tierra disponible para la expansión del drago. González explica que el anterior ejemplar tenía un problema y es que "estaba encajonado dentro de una jardinera. Con tal porte, no disponía de suficiente espacio para que sus raíces crecieran de manera adecuada". La obra transformará la plazoleta en una zona de tierra, que debe tener cierta calidad. Los especialistas también indicaron de qué manera debe efectuarse el cerramiento con la necesidad de incorporar drenajes. "Es importante evitar que se acumule humedad en la base del nuevo drago porque no es bueno para su base", apunta.

Un catálogo para proteger

Volver a plantar un drago en el lugar de otro no es suficiente para la protección y desarrollo de la flora autóctona. Por eso, el Ayuntamiento de Los Realejos trabaja en la creación de un catálogo municipal de elementos o especies botánicas de interés que estará disponible a finales de este año o principios del próximo. Cada ejemplar quedará registrado en este inventario y se le otorgará un grado de protección para hacerle un seguimiento, aunque esté dentro de una propiedad privada. Es aquí donde está la clave: "Con este catálogo y el grado de protección que da a cada elemento, podremos exigir a los propietarios que realicen el mantenimiento y el seguimiento de los ejemplares que están dentro de sus viviendas o fincas", anuncia el mandatario realejero. "Es una herramienta similar a la que tiene la administración para reclamar la conservación de un inmueble que se encuentra en mal estado", ejemplifica y continúa asegurando que "con los componentes botánicos catalogados queremos ganar una capacidad parecida para obligar a su defensa". En este sentido, recuerda los dragos situados en terrenos particulares de la hacienda de Siete Fuentes o el de la Rambla del Mar, que también se cayó el pasado mes de mayo.

En el caso de este último ejemplar, el grupo de gobierno de Los Realejos lo pone como ejemplo de la dificultad para afrontar la protección. "Hablamos con los propietarios y les advertimos de que debían adoptar medidas porque se observaba un deterioro. Posteriormente, se produjo un cambio en la titularidad de la propiedad. También hablamos con los nuevos dueños, pero aparentemente no hubo interés suficiente en conservarlo", afirma el regidor. "Podemos advertir, recomendar o intentar mediar, pero, mientras no exista una herramienta jurídica específica, tenemos muy limitada nuestra capacidad para obligar a actuar sobre un ejemplar situado en una propiedad privada", reconoce.

¿Por qué se cayó el drago de San Francisco?

El emblemático drago del cementerio de San Francisco se cayó por el peso de su copa. Esta es la principal causa que detallan los informes sobre la morfología del árbol y los posibles motivos de su desplome. Las copiosas lluvias de este invierno se acumularon en la parte más alta del ejemplar y "el tronco no soportó el peso. El hecho de que estuviera encajonado en una jardinera y con poco espacio para el desarrollo de las raíces fue una circunstancia que ayudó a su derrumbe", confirma González.

"El nuevo ejemplar no va a sustituir, de ninguna manera, la simbología ni la historia que tenía el antiguo drago de San Francisco", admite el alcalde. Muchos vecinos le ofrecieron ejemplares para plantar en su lugar y otros recogieron esquejes del drago caído para trasplantarlos y que así nazcan 'hijos', pero "aunque alguno prospere, no se puede reemplazar todo lo que representaba aquel árbol para Los Realejos". Un mural y un conjunto escultórico -una reproducción exacta a menor escala que se colocará durante el verano- recordarán para siempre la presencia del drago de San Francisco en ese lugar.