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Es oficial: la DGT sanciona con 1.000 euros y 6 puntos por incumplir esta norma fundamental al volante que muchos se saltan en las fiestas de San Juan

Las autoridades insisten en la importancia de la responsabilidad y prevención al volante para evitar accidentes

Los agentes de tráfico vigilan a los conductores tinerfeños

Los agentes de tráfico vigilan a los conductores tinerfeños / E.D.

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Helena Ros

Helena Ros

La Guardia Civil de Tráfico se encarga de garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. Para ello junto a la Dirección General de Tráfico emplean campañas de vigilancia en determinadas épocas para comprobar que los vehículos cumplen con la normativa establecida.

Los fines de semana, especialmente los puentes, son días en los que se esperan más de 6 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.

Ni alcohol ni drogas al volante

Durante 2024, 214.825 conductores fueron sancionados en las Islas Canarias por saltarse las normas de tráfico. De ellos, 6.231 dieron positivo en la tasa de alcoholemia, mientras que en 2023 fueran 6.698, por lo que, se han reducido un 6,97% las sanciones por conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

En 2024, el alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes y fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

La Benemérita recuerda a los conductores que vayan a disfrutar del puente de mayo que la responsabilidad al volante es fundamental para evitar que los días de desconexión se vean afectados. Buscan apelar a la responsabilidad en estos días de fiesta que aumentan los desplazamientos.

Un control de alcoholemia.

Un control de alcoholemia / EP / Guardia Civil

Los conductores se enfrenta a graves sanciones

La DGT recuerda que "la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción". Sin embargo, "la única tasa realmente segura es 0,0 g/l".

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas está considerado una infracción muy grave, los conductores que se pongan al volante bajo esos efectos se enfrenta a multas de entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la infracción cometida.

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Los agentes de tráfico conciencian a los conductores que si beben no conduzcan, ya que no solo es su vida la que corre peligro, sino también la del resto de usuarios de la vía. La precaución y la responsabilidad son clave para reducir la siniestralidad en las carreteras.

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