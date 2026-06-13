La Aemet prevé cielos nubosos y temperaturas de hasta 28 grados este sábado en Tenerife
Podrá haber rachas muy fuertes de viento en las cumbres de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Tenerife una jornada con cielos nubosos en el norte por debajo de los 600-800 metros, tendiendo a abrir amplios claros a partir de la mañana. En el resto de zonas, despejado, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada.
Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, especialmente en medianías. En concreto, podrán alcanzar los 28 grados.
El viento soplará entre flojo y moderado del norte, intensificándose por la tarde en zonas bajas del extremo noroeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres, viento flojo del oeste, salvo en altas cumbres donde será fuerte del suroeste con probables rachas muy fuertes.
Previsión general
A nivel general, se esperan cielos nubosos en zonas bajas del norte por debajo de los 600-800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas nocturnas en zonas costeras del sur.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Lanzarote y Fuerteventura, las máximas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del norte, intensificándose en zonas bajas expuestas a partir de la tarde.
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna
- Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
- El cierre del Anillo Insular de Tenerife por el oeste supera el 70% de ejecución
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
- Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones