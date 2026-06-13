La Aemet prevé cielos nubosos y temperaturas de hasta 28 grados este sábado en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Tenerife una jornada con cielos nubosos en el norte por debajo de los 600-800 metros, tendiendo a abrir amplios claros a partir de la mañana. En el resto de zonas, despejado, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, especialmente en medianías. En concreto, podrán alcanzar los 28 grados.

El viento soplará entre flojo y moderado del norte, intensificándose por la tarde en zonas bajas del extremo noroeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres, viento flojo del oeste, salvo en altas cumbres donde será fuerte del suroeste con probables rachas muy fuertes.

Previsión general

A nivel general, se esperan cielos nubosos en zonas bajas del norte por debajo de los 600-800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas nocturnas en zonas costeras del sur.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Lanzarote y Fuerteventura, las máximas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del norte, intensificándose en zonas bajas expuestas a partir de la tarde.