Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos

Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.

En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.

El Día Los últimos preparativos para recibir al papa León XIV en La Laguna (Tenerife), en imágenes Últimos preparativos para la visita del papa León XIV a La Laguna, en Tenerife / El Día

Domingo Ramos Casco histórico de La Laguna, en Tenerife, a primeras horas de este viernes, 12 de junio de 2026, a la espera de recibir al papa León XIV / El Día Cerrojazo al casco histórico de La Laguna para recibir al papa León XIV El operativo de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV a La Laguna ya ha escalado otro nivel. Desde las 6:00 horas se ha procedido al corte al tráfico rodado de las calles del casco histórico. Está previsto que el pontífice aterrice a las 9:10 en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, tras lo que se trasladará al centro de migrantes de Las Raíces. Poco movimiento aún en las calles laguneras. Últimos retoques de limpieza, policías desplegados... Comienza la espera.

Domingo Ramos Últimos preparativos de la Policía Local de La Laguna para recibir al papa León XIV este viernes, 12 de junio / El Día Últimos preparativos para la visita del papa León XIV antes de blindar La Laguna, en Tenerife Los agentes de la Policía Local de La Laguna recibieron a las 5:00 horas de este viernes, 12 de junio, las últimas indicaciones en la Jefatura de la calle Consistorio. Se trata de uno de los cuerpos que integrarán el operativo de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV. Habrá unos 80 agentes desplegados por distintos puntos del municipio, según explica el subcomisario-jefe, Jesús González. El mando policial detalla que la función de los agentes laguneros estará centrada en la seguridad vial durante el desplazamiento del pontífice, así como en el centro histórico. "El punto más potente del operativo es la seguridad vial dentro del casco urbano", afirma.

Flora Marimón y María Alfonso El papa convierte el Estadio de Gran Canaria en un 'gran altar' en una misa multitudinaria El Estadio de Gran Canaria dejó este jueves de ser un campo de fútbol para convertirse, por primera vez en su historia, en el ‘gran altar’ de Canarias. Más de 40.000 personas acompañaron al papa León XIV en una misa inédita para el Archipiélago, la primera celebrada por un pontífice en las Islas, en una jornada marcada por la migración, la llamada a la acogida y un mensaje de fondo sobre la dignidad humana, la humildad y la necesidad de construir una sociedad menos indiferente.

Irene Mederos "Nos ha hecho importantes": León XIV congrega a una multitud a su paso por Las Palmas de Gran Canaria Desde las siete de la mañana, cuando aún Las Palmas de Gran Canaria bostezaba y ni siquiera las vallas estaban colocadas, algunos grupos de personas ya estaban preparadas para recibir al papa León XIV en su entrada a la Catedral de Santa Ana durante su visita a la ciudad. Con ellas, sillas plegables, gorras para el sol y la ilusión intacta en un pequeño campamento improvisado en primera línea para no perderse su paso con el papamóvil desde el Teatro Pérez Galdós.

Alexandra Socorro "La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar las fronteras": el mensaje de León XIV en Arguineguín Como un examen de conciencia, con un claro mensaje sobre la dignidad y el respeto hacia las personas migrantes y a quienes arriesgan su vida para salvarlos en medio del mar, el papa León XIV centró sus palabras en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Un discurso que se centró en el drama migratorio de quienes llegan en cayucos tras sufir las peores condiciones en la que es considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo.

Alberto García Saleh Los periodistas nacionales e internacionales: “Arguineguín ha sido el punto álgido de toda la gira por España” “Arguineguín ha sido el punto álgido de la visita del papa León XIV a España” . Así lo comentaban los profesionales de los medios de comunicación que cubrieron la visita del Sumo Pontífice a Gran Canaria. Todo ellos pudieron redactar sus crónicas en el colegio San Ignacio de Loyola, que se convirtió en un auténtico centro neurálgico para el trabajo de los periodistas nacionales e internacionales.

Nayra Bajo de Vera Siete Palmas recibe con una gran ovación al papa León XIV antes del comienzo de la misa Los fieles reciben al papa León XIV en el Estadio Gran Canaria escasos momentos antes de dar comienzo al acto central: la misa. El pontífice llegó sobre las 18:00 horas Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, donde realizó un recorrido en papamóvil por la zona anexa. Allí se encuentra la fanzone donde cientos de personas han estado durante varias horas calentando motores con conciertos en directo.

Daniel Valle Júbilo y lágrimas en el encuentro del papa León XIV en la Catedral de Santa Ana: "Ahora sí que somos las islas afortunadas" Son las doce de la mañana y el estrecho cordón policial bajo la plaza del Espíritu Santo, en Las Palmas de Gran Canaria, abre el paso a los fieles que se amontonan para ver de cerca al papa León XIV. Los primeros isleños, aquellos en los que la imagen del mar "permanece grabada en sus pupilas de forma perenne" en palabras del pontífice, que llegan al espacio habilitado en la plaza de Santa Ana, frente a la entrada de la catedral homónima, comienzan a tomar asiento. Cuatro grandes pantallas verticales se sitúan frente a ellos para conectar con el interior del emblemático edificio religioso de Vegeta, construido en el siglo XVI. Cerca de 800 personas se congregan en el exterior, mientras que otras 300 lo vivirán desde su interior. "Con esta visita, ahora sí que somos las islas afortunadas", cuenta Lucía junto a su madre, con la que, además del nombre, también comparte su fe.