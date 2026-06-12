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Última hora del tráfico en Tenerife por la visita del papa León XIV, en directo | Cortes, desvíos y carreteras afectadas
Guía para moverse este viernes por Tenerife: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora del viaje histórico en Tenerife
La movilidad en Tenerife afronta este viernes, 12 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a la isla. Los cortes de tráfico y las restricciones afectarán principalmente al área metropolitana, con especial incidencia en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y varios accesos de la red viaria insular.
El pontífice tiene previsto aterrizar a las 9:10 horas en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, procedente de Gran Canaria, desde donde despegará a las 8:30 horas. Su llegada activará un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias, con cortes dinámicos y restricciones en puntos clave como la TF-5, la TF-4, la TF-13 y la TF-2.
Entre las medidas previstas destaca el cierre de la TF-4 al tráfico privado desde las 03:00 horas, permitiéndose únicamente el acceso al transporte público discrecional. También se esperan cortes y desvíos en el entorno de La Laguna, especialmente en el casco histórico, la plaza del Cristo, Las Mercedes y los accesos desde la comarca Nordeste.
En Santa Cruz de Tenerife, la visita del Papa también condicionará la circulación en el entorno de los actos previstos, con restricciones en accesos, cambios en el transporte público y posibles retenciones en las principales entradas a la capital.
EL DÍA activa este directo para seguir minuto a minuto la última hora del tráfico en Tenerife, los cortes de carreteras, las retenciones, los desvíos, las vías afectadas, los cambios en guaguas y tranvía, dónde aparcar y las recomendaciones de movilidad en una jornada en la que se prevén complicaciones en puntos clave del área metropolitana.
Haridian del Pino
¿Vas a moverte por Santa Cruz de Tenerife o La Laguna el 12 de junio? Estos son los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna activarán el viernes 12 de junio uno de los dispositivos de seguridad, movilidad y logística más importantes de los últimos años en Tenerife. ¿El motivo de este despligue? La llegada del papa León XIV a Tenerife, una visita que incluirá desplazamientos de la comitiva papal por el área metropolitana, recorridos por el casco histórico de La Laguna y el centro de Santa Cruz y una misa multitudinaria en la explanada del puerto de la capital tinerfeña.
Haridian del Pino
Lo que debes saber si vas a moverte el viernes 12 de junio en guagua, tranvía o taxi por Santa Cruz durante la visita del papa León XIV a Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local, reorganizará el transporte público urbano con motivo de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña, prevista para este viernes 12 de junio.
El dispositivo afectará al servicio de TITSA, al tranvía y a los taxis, y contempla un refuerzo de frecuencias en las horas de mayor afluencia, la puesta en marcha de guaguas lanzadera para compensar suspensiones de líneas y la habilitación de un carril exclusivo para estos vehículos en la avenida Tres de Mayo y en la calle Fomento.
Y. R.
Mapa y recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Santa Cruz de Tenerife
El papa León XIV llegará este viernes, 12 de junio, a Tenerife durante su gira por España, que también lo ha llevado por Madrid, Barcelona y Gran Canaria en la última semana.
Elena Morales
Así funcionará el tranvía de Tenerife durante la visita del papa León XIV: circulará con unidades dobles cada 10 minutos
Metrotenerife pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para este viernes, con el objetivo de facilitar los desplazamientos en el área metropolitana y absorber el aumento de demanda previsto durante una jornada en la que se espera la asistencia de miles de personas.
La medida principal será el refuerzo de la Línea 1 del Tranvía de Tenerife, que operará con tranvías dobles y una frecuencia de paso de 10 minutos. Con esta organización, el servicio podrá alcanzar una capacidad de transporte de hasta 4.800 pasajeros por hora.
Haridian del Pino
Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes 12 de junio obligará a activar un amplio dispositivo de movilidad en la Isla. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar todos los desplazamientos que no sean imprescindibles, planificar con antelación cualquier trayecto y utilizar el transporte público siempre que sea posible.
Las principales restricciones se concentrarán en varias carreteras de Tenerife, entre ellas la TF-1, TF-2, TF-4, TF-5, TF-13, TF-24, TF-152 y TF-235. También habrá límites para vehículos de transporte de mercancías, cortes dinámicos durante distintos tramos horarios y medidas específicas en el entorno de Santa Cruz de Tenerife.
Elena Morales
Estas son las guaguas afectadas en Tenerife por la visita del papa León XIV: líneas, desvíos y horarios
La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes, 12 de junio, provocará importantes afecciones en el servicio de guaguas por los cortes previstos en la autopista TF-5, la Vía de Ronda TF-13, la zona metropolitana y los cascos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. La compañía Titsa ha preparado un dispositivo especial con refuerzos, desvíos, reubicación de dársenas, una tarifa específica y cambios en numerosas líneas urbanas e interurbanas.
La empresa recomienda a los usuarios que tengan previsto desplazarse a Santa Cruz ese día que programen su viaje con antelación y traten de estar en la capital antes de las 9:00 horas, debido a las restricciones de tráfico previstas durante la mañana. En el caso de los viajeros que se desplacen desde el norte de la isla en dirección a Santa Cruz, la recomendación es subirse a la guagua antes de las 7:30 horas.
Elena Morales
No te alarmes si ves Guardia Civil en la TF-5: forma parte del dispositivo por la visita del papa León XIV
La presencia de agentes de la Guardia Civil en la TF-5 y en varios accesos del área metropolitana no debe generar alarma. Forma parte de los preparativos del dispositivo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV a Tenerife.
Durante las últimas horas se han visto efectivos en distintos puntos de la autopista del norte, especialmente en el tramo comprendido entre el entorno de la Avenida Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, y el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.
El puerto de Santa Cruz cerrará accesos y parte del tráfico marítimo por la misa del papa León XIV
El puerto de Santa Cruz de Tenerife aplicará este viernes distintas restricciones de tráfico marítimo, circulación de vehículos y movilidad peatonal con motivo de la misa del papa León XIV en el recinto portuario, la última de su viaje a España.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que el dispositivo se mantendrá desde la medianoche hasta las 17.00 horas, aunque algunas limitaciones tendrán horarios específicos. El objetivo es garantizar la seguridad y el desarrollo de una jornada en la que se espera una amplia afluencia de personas.
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