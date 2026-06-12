Última hora del tráfico en Tenerife por la visita del papa León XIV, en directo | Cortes, desvíos y carreteras afectadas

La movilidad en Tenerife afronta este viernes, 12 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a la isla. Los cortes de tráfico y las restricciones afectarán principalmente al área metropolitana, con especial incidencia en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y varios accesos de la red viaria insular.

El pontífice tiene previsto aterrizar a las 9:10 horas en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, procedente de Gran Canaria, desde donde despegará a las 8:30 horas. Su llegada activará un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias, con cortes dinámicos y restricciones en puntos clave como la TF-5, la TF-4, la TF-13 y la TF-2.

Entre las medidas previstas destaca el cierre de la TF-4 al tráfico privado desde las 03:00 horas, permitiéndose únicamente el acceso al transporte público discrecional. También se esperan cortes y desvíos en el entorno de La Laguna, especialmente en el casco histórico, la plaza del Cristo, Las Mercedes y los accesos desde la comarca Nordeste.

En Santa Cruz de Tenerife, la visita del Papa también condicionará la circulación en el entorno de los actos previstos, con restricciones en accesos, cambios en el transporte público y posibles retenciones en las principales entradas a la capital.

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