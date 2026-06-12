Tenerife recibirá al papa León XIV con temperaturas de hasta 30 grados

Tenerife recibirá este viernes al papa León XIV con una jornada marcada por el tiempo estable, el predominio de los cielos despejados en buena parte de la isla y temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en zonas del interior orientadas al sur, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 18 grados de mínima y los 27 grados de máxima. La capital tinerfeña afrontará una jornada cálida, aunque los valores más altos se esperan en áreas del interior.

Cielos despejados en buena parte de la isla

La previsión de la Aemet para Tenerife apunta a cielos nubosos en el norte durante las primeras horas del día, especialmente por debajo de los 500 a 700 metros. Esa nubosidad tenderá a abrir amplios claros a partir de la mañana.

En el resto de zonas predominarán los cielos despejados, aunque no se descarta algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada.

A partir del mediodía podrían aparecer intervalos de nubosidad media y alta en zonas del interior. En ese contexto, la Aemet no descarta precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en áreas interiores.

Temperaturas en ascenso en el interior

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las costas, mientras que en zonas del interior experimentarán un ligero ascenso. Ese aumento podrá ser localmente moderado en cumbres.

La Aemet no descarta que se alcancen los 30 grados en zonas del interior orientadas al sur de Tenerife.

Ante estas condiciones, conviene que las personas que acudan a los actos previstos por la visita del Papa lleven agua, usen protección solar si van a permanecer al aire libre y presten especial atención a mayores, menores y personas vulnerables.

Viento flojo a moderado del norte

El viento soplará en Tenerife entre flojo y moderado del norte, con brisas en las costas del suroeste. En las cumbres, será moderado del suroeste, con intervalos de fuerte en cotas altas expuestas del Teide, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

En el conjunto del Archipiélago, los vientos fuertes locales de jornadas anteriores tenderán a amainar, aunque aún podrán registrarse intervalos de fuerte en algunos puntos durante la madrugada y la tarde.

Estado del mar en Canarias

En aguas de Canarias se esperan vientos del norte o nordeste con fuerza entre 3 y 5. El estado del mar será de marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte o nordeste de 1 a 2 metros.

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Las autoridades recomiendan consultar la información oficial sobre tráfico, transporte público y accesos antes de iniciar cualquier desplazamiento relacionado con los actos de la visita papal.