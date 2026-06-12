Tenerife: diez millones para proyectos municipales que creen empleo y fomenten la sostenibilidad

El Cabildo destina diez millones de euros a subvenciones dirigidas a los 31 ayuntamientos para impulsar proyectos municipales que creen empleo, fomenten la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos. La iniciativadel área de Empleo, Educación y Juventud, financiará actuaciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y adaptadas a las necesidades de cada municipio. La convocatoria busca que los ayuntamientos desarrollen proyectos con impacto directo en el territorio, capaces de generar oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico y social de la isla. El precedente inmediato de esta línea de ayudas permitió la contratación de 521 personas, según informó el Gobierno insular.

Entre las actuaciones que podrán recibir financiación figuran proyectos de valorización del patrimonio natural y cultural, eficiencia energética, energías renovables, educación para la sostenibilidad, uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación, mejora de la gestión de residuos, abastecimiento y tratamiento de aguas, promoción turística local y refuerzo de los servicios de bienestar social.

Una de las novedades es la incorporación de requisitos destinados a mejorar la calidad técnica de los proyectos. Los ayuntamientos deberán garantizar la contratación de un porcentaje mínimo de personal cualificado, que variará según la población del municipio. En las localidades de hasta 10.000 habitantes será del 25%; en los municipios de entre 10.001 y 30.000 habitantes, del 40%; y en los que superen esa cifra, del 50%.

Prioridad para mujeres desempleadas mayores de 18 años

El programa contratará a desempleados mayores de 18 años. Además, las mujeres deberán representar al menos el 50% de las contrataciones realizadas en el marco de los proyectos subvencionados. También se dará prioridad a jóvenes menores de 30 años, tanto desempleados de larga duración como buscadores de su primer trabajo, así como a mayores de 30 años en desempleo prolongado.

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, defendió que estas inversiones deben servir no solo para generar empleo inmediato, sino también para mejorar la empleabilidad mediante formación, orientación y experiencia laboral.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que esta inversión supone “una apuesta estratégica por una isla más sostenible, inclusiva y preparada para afrontar los desafíos económicos y sociales del futuro”. Dávila subrayó que el objetivo es que cada municipio disponga de herramientas para poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, generen empleo y contribuyan a construir una Tenerife “más resiliente y cohesionada”. Incidió en la importancia de la colaboración entre el Cabildo y los ayuntamientos para que estas políticas tengan un efecto real en la población. A su juicio, las administraciones locales desempeñan un papel clave como agentes de desarrollo, ya que conocen de primera mano las demandas de cada territorio. Explicó que los proyectos financiados no deberán limitarse a reforzar tareas ordinarias de los ayuntamientos, sino que tendrán que convertirse en actuaciones concretas con valor añadido.

Medina remarcó que el empleo continúa siendo una prioridad para el Cabildo y que esta convocatoria permite combinar la creación de oportunidades laborales con la mejora de los municipios y el avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Las ayudas financiarán el 100% del coste de los proyectos subvencionables, hasta el límite máximo establecido para cada ayuntamiento.