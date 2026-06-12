Tenerife despierta como en tiempos de pandemia por la visita del Papa León XIV

El amanecer de este histórico día en Tenerife ha dejado una imagen que inevitablemente traslada a la memoria colectiva a los meses más duros de la pandemia. Calles prácticamente desiertas, carreteras con una circulación inusualmente escasa y una sensación de calma poco habitual protagonizan las primeras horas de una jornada marcada por la visita del papa León XIV.

La escasa presencia de vehículos no responde únicamente a la suspensión de las clases, sino también al seguimiento masivo del teletrabajo por parte de empresas y administraciones. Muchos ciudadanos han optado por permanecer en sus domicilios ante las restricciones de movilidad y el amplio operativo de seguridad desplegado con motivo de la visita papal.

Santa Cruz se prepara para recibir al papa León XIV

Santa Cruz de Tenerife se prepara así para recibir al pontífice con un dispositivo sin precedentes que blinda los principales accesos y los puntos por los que transcurrirá su recorrido. Desde primeras horas de la mañana, efectivos de los distintos cuerpos de seguridad coordinan un complejo operativo para garantizar el normal desarrollo de una cita histórica.

La visita del papa, centrada en el encuentro con las raíces y la realidad social de la isla, culminará con la celebración de la misa prevista a las 10:15 horas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se espera la participación de miles de fieles y visitantes.