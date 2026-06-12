Santa Cruz dará la bienvenida al papa León XIV en las puertas del Ayuntamiento
El alcalde José Manuel Bermúdez y la Corporación municipal recibirán al pontífice en la sede capitalina, donde se le entregará un obsequio de la historia de la ciudad
Santa Cruz de Tenerife celebrará hoy un acto institucional de bienvenida al papa León XIV con motivo de su visita a la capital tinerfeña. La recepción tendrá lugar en las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde el alcalde, José Manuel Bermúdez, recibirá al pontífice acompañado por la Corporación municipal.
El acto está previsto a las 11.40 horas, dentro de la agenda que el papa León XIV desarrollará en Tenerife durante una jornada en la que tiene previsto varios encuentros enLa Laguna, el recorrido en papamóvil por Santa Cruz y la misa multitudinaria en el puerto capitalino.
Durante la recepción institucional, el Ayuntamiento hará entrega a Su Santidad de un obsequio representativo de la historia del municipio, como gesto de bienvenida en nombre de la ciudad.
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