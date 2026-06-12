Los Sabandeños ponen el acento canario en la espera del papa León XIV
Más de 32.000 fieles llenan el recinto portuario en una imagen teñida de blanco, con la Virgen de Candelaria y el Cristo presidiendo un altar marcado por la identidad del Archipiélago
Los acordes de Los Sabandeños ponen alma y sentimiento canario a los minutos previos de la Eucaristía que presidirá el papa León XIV en el recinto portuario.
El ambiente es de emoción y expectación en un espacio que ya se encuentra prácticamente desbordado por los más de 32.000 fieles congregados, en una impresionante estampa donde predomina el color blanco de las camisetas de los asistentes y donde apenas quedan huecos libres.
El Cristo y la Virgen de Candelaria presiden el altar
La mirada se dirige también al altar, presidido por la imagen del Cristo y la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, arropados por los verodes y la flora autóctona que conforman un escenario de gran simbolismo y belleza.
Un rincón que une fe, tradición y paisaje canario mientras Los Sabandeños elevan sus voces en un homenaje musical a la Morenita, acompañando con su canto la espera de una celebración histórica.
Cánticos, oración y peregrinos de toda Canarias
En el recinto se respira un ambiente de recogimiento y celebración. Grupos de peregrinos llegados desde distintos puntos de Canarias comparten cánticos, conversaciones y momentos de oración.
La jornada quedará grabada en la memoria colectiva de los asistentes por su significado espiritual y por la dimensión de un encuentro sin precedentes.
La emoción crece antes de la llegada de León XIV
A medida que se acerca la llegada del Pontífice, la emoción va en aumento entre los miles de fieles que aguardan con paciencia y alegría el inicio de la ceremonia.
El sonido de la música popular canaria se funde con los aplausos del público y convierte la espera en una expresión de fe, identidad y orgullo de un pueblo que recibe al Papa mostrando sus raíces y sus tradiciones.
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