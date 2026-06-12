Las Raíces calienta motores para recibir a León XIV: “He visto al papa en TikTok, por eso lo conozco”

Frío y cielo nublado en Las Raíces antes de la llegada del Papa

Un cielo nublado, habitual en la zona del Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, y un frío intenso que ha obligado a más de uno a sacar una segunda chaqueta. Con esta estampa iniciará su visita a Tenerife el papa León XIV, el evento más esperado por los isleños en los últimos meses.

Su primera parada, el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, le permitirá cumplir nada más aterrizar uno de sus principales objetivos en Canarias: atender el deseo del papa Francisco y poner en el foco la realidad migratoria del Archipiélago.

Carpas blancas, bancos naranjas y 200 migrantes a la espera

Nada más entrar al antiguo cuartel militar, hoy centro de acogida dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, llama la atención la cantidad de carpas blancas repartidas por el recinto y un parque de calistenia donde los jóvenes matan el tiempo.

Pero este viernes la mirada se desvía rápidamente hacia un centenar de bancos naranjas, donde 200 migrantes del centro esperan pacientes la llegada del Papa, pese a que la mayoría no son católicos.

Ishmail, de Gambia a El Hierro

Entre ellos está Ishmail. Llegó a El Hierro hace un mes y fue trasladado después al centro de acogida de migrantes de Las Raíces.

Ahora es uno de los 200 chicos que residen en este espacio y que tendrá la oportunidad de escuchar el discurso del papa León XIV en Tenerife, apenas a tres bancos del atril donde se situará el Pontífice.

Ishmail huyó de Gambia en busca de una vida mejor. Se aventuró en una travesía de siete días por el Atlántico. Su objetivo era llegar a Europa. Y lo ha conseguido, pero la meta no termina ahí. Ahora su siguiente propósito es conseguir los papeles necesarios para quedarse en España y poder ayudar a su familia desde aquí.

Pese a no ser católico, sino musulmán, espera con entusiasmo la visita del Santo Padre. “Sé que es una buena persona”, cuenta.

Solo 200 residentes verán al Papa

El centro da cobijo a más de 600 migrantes, pero solo 200 han sido seleccionados para ver al Papa.

“Nos preguntaron si queríamos venir o no, y de quienes dijeron que sí, seleccionaron a 200”, detalla Ishmail.

Mustafá: “Vine aquí para ayudar a mi familia”

Dos bancos más atrás se encuentra Mustafá, también originario de Gambia. Lleva un mes y medio en el recinto y comparte el mismo objetivo que Ishmail.

“Vine aquí para ayudar a mi familia, en especial a mis hermanas”, confiesa.

Mustafá se aventuró en un viaje de casi diez días en una patera con más de 127 personas a bordo.

No tiene grandes expectativas ante la visita. “No espero nada concreto, pero me alegro de que vaya a hablar con nosotros”, menciona.

Él también es musulmán, pero conoce al Papa por redes sociales. “Lo he visto en vídeos de Facebook y TikTok”, añade.

Un mismo objetivo: ver al Papa y buscar un futuro

En Las Raíces no solo hay jóvenes de Gambia. La mayoría procede de Senegal, Malí y Guinea Conakri. Todos comparten una misma espera este viernes: ver al Papa.

El objetivo de hoy es escuchar de cerca a León XIV. El de mañana, conseguir sus papeles y avanzar hacia sus metas personales en España.

Aminata y Fatomauta, la postal más tierna de la mañana

Unos minutos más tarde llegó probablemente una de las postales más tiernas de la jornada. Aminata, un pequeño de 4 años originario de Malí, entró en el recinto junto a su madre, Fatomauta.

Tras ellos accedió una fila de mujeres y niños en una situación similar, procedentes del CEAD Casa Madre, en Santa Cruz de Tenerife.

“Mi corazón está con el Papa”, dijo Fatomauta, emocionada por poder participar en este encuentro.

El pequeño, intranquilo y revoltoso por el recinto, no dejó de interactuar con los periodistas y acaparó buena parte de las miradas. “Gracias, Papa”, exclamó Aminata.