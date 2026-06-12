Perú, más presente que nunca en la visita del papa León XIV a Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife ha reunido a fieles de distintas nacionalidades, entre ellos representantes de la comunidad peruana en la Isla, que han preparado una actuación especial en su honor.

La interpretación podrá verse en unos minutos en la plaza del Cristo de La Laguna, dentro de los actos previstos durante el paso del Pontífice por el municipio.

Mónica Ballona bailará un tondero ante León XIV

Mónica Ballona es una de las personas que danzará ante el Sumo Pontífice. Residente desde hace 26 años en Tenerife, participará en un canto tradicional conocido como tondero, titulado Esta es mi tierra, una pieza emblemática del norte de Perú.

El objetivo de esta interpretación es rendir homenaje a las raíces culturales que el Pontífice conoce bien, tras haber vivido durante más de cuatro décadas en Perú.

Música, vestuario y recuerdos de Perú

A través de la música, el vestuario típico y la puesta en escena, los participantes esperan despertar en León XIV recuerdos y emociones vinculadas a su etapa en el país andino.

La actuación será uno de los momentos de color y diversidad cultural dentro del encuentro previsto en la plaza del Cristo.

Una oportunidad única para compartir su cultura

Para Ballona, el momento tiene un valor profundamente simbólico. Llegada a Tenerife por motivos laborales hace 26 años, asegura haber construido aquí su vida y su familia.

Participar en este acto, afirma, es una oportunidad única e irrepetible para compartir su cultura y expresar su emoción en un día histórico.