La PAU roza el 90% de aprobados en Santa Cruz de Tenerife: estos son los datos por islas

Nueve de cada diez estudiantes que se presentaron la pasada semana a la Prueba de Acceso a la Universidad de La Laguna (ULL) lograron aprobar. En concreto, el 89,17% de los inscritos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sacó al menos un cinco de media en los exámenes de la fase general. Desde las 10 horas de este viernes, 12 de junio, el alumnado pudo acceder a la aplicación para conocer sus calificaciones individuales.

En total, se inscribieron 4.583 alumnos, de los que resultaron aptos 4.060. El resto no resultó apto (493) o no se presentó a la convocatoria (30). Asimismo, el Gabinete de Análisis y Planificación de la institución académica informó de que la nota media del Bachillerato en esta provincia fue de 8,24, una calificación que se ha reducido a 6,56 como media de la PAU y que, por tanto, ha arrojado una nota media final de acceso de 7,57.

En la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, un 85,98% resultó apto; en Música y Artes Escénicas, el porcentaje de aprobados alcanza el 96,05%; en Ciencias y Tecnología, superó la PAU un 92,49%; y, por último, en Humanidades y Ciencias Sociales, un 85,42%.

Notas por islas

Por islas, en los centros de Tenerife se examinaron 3.663 personas, con un 89,3% de aprobados y 437 no aptos, además de 27 no presentados. En La Palma, 295 resultaron aptos, lo que supone un 87,02%; en El Hierro, hubo 37 aptos, es decir, un 94,8% y, finalmente, en La Gomera, 65 aptos y un 86,6% de aprobados.

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en catorce comunidades autónomas. En imagen, estudiantes en Santiago de Compostela. INICIO. COMIENZO. ANTIGUA SELECTIVIDAD. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. ALUMNOS / Xoan Álvarez / FDV

Desde este viernes y hasta el 2 de julio se ha activado el proceso de preinscripción a grados del curso 2026/27 para todos aquellos estudiantes que hayan superado la PAU en junio. El 8 de julio aparecerá el listado de personas admitidas al procedimiento y, tras la resolución de posibles errores administrativos, el 13 de julio aparecerá la primera lista de adjudicación de plazas. Quienes logren acceder a la titulación solicitada como primera preferencia podrán matricularse entre el 13 y el 15 de ese mismo mes. Los que no hayan conseguido el apto podrán optar a la convocatoria de julio de la Selectividad, prevista los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

¿Cómo ha ido en la Ulpgc?

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), el porcentaje de aprobados ha sido algo superior (91,6%, es decir, 4.203 estudiantes). De los 4.590 jóvenes que se examinaron en esta fase general resultaron aptos un total de 2.431 mujeres (el 91,7%) y 1.772 hombres (91,3%). Los alumnos pueden solicitar revisión de los exámenes del 15 al 17 de junio, hasta las 12.00 horas; y el calendario marca que la publicación de las calificaciones definitivas será el 19 de junio.

Por sedes, el mayor porcentaje de aprobados tuvo lugar en la sede del sur de Gran Canaria, donde el 93,1% de los estudiantes se calificó como Apto. Le siguen las sedes de Las Palmas de Gran Canaria (92,4% Apto), Lanzarote (91,9% Apto), norte de Gran Canaria (91,8% Apto), sur de Fuerteventura (90,2% Apto), norte de Fuerteventura (89,8% Apto), y Telde (87,7% Apto).