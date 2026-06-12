Cómo moverse por carretera en Tenerife este viernes durante la visita del papa León XIV

Tenerife afrontará hoy viernes 12 de junio una jornada de movilidad excepcional por la visita del papa León XIV, que recorrerá varios puntos de la Isla antes de presidir una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Los desplazamientos del pontífice entre Las Raíces, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna obligan a activar cortes temporales de tráfico, restricciones para vehículos pesados y medidas especiales de aparcamiento.

La recomendación principal de la Dirección General de Tráfico es sencilla: evitar el coche privado si no es imprescindible. Quienes tengan que moverse por el área metropolitana deberán planificar la ruta, salir con margen suficiente y revisar el estado de las carreteras antes de iniciar el trayecto.

Las horas más complicadas para circular por Tenerife

La mayor parte de las afecciones se concentrará durante la mañana y el primer tramo de la tarde. Los momentos más sensibles serán:

De 08.45 a 11.45 horas , por los desplazamientos hacia Las Raíces, La Esperanza, La Laguna y Santa Cruz.

, por los desplazamientos hacia Las Raíces, La Esperanza, La Laguna y Santa Cruz. De 09.15 a 11.30 horas , por los actos previstos en el entorno del casco histórico de La Laguna.

, por los actos previstos en el entorno del casco histórico de La Laguna. De 13.00 a 14.30 horas , por la salida del pontífice tras la misa en el puerto de Santa Cruz y su traslado hacia el aeropuerto Tenerife Norte.

, por la salida del pontífice tras la misa en el puerto de Santa Cruz y su traslado hacia el aeropuerto Tenerife Norte. De 06.00 a 18.00 horas, por las restricciones a camiones, mercancías peligrosas y el uso especial de la TF-4 como zona reservada.

Aunque los horarios están definidos, Tráfico advierte de que las restricciones podrán adaptarse a la evolución de la jornada, al paso de la comitiva y a las necesidades de seguridad.

Qué carreteras conviene evitar durante la visita del papa

Las principales afecciones se producirán en carreteras esenciales para la movilidad del área metropolitana y las conexiones norte-sur de Tenerife.

La vía más sensible será la TF-5, especialmente en los tramos entre Guamasa, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. También habrá afecciones relevantes en la TF-24, carretera de La Esperanza, por los movimientos vinculados a Las Raíces y Padre Anchieta.

En La Laguna, la TF-13, conocida como Vía de Ronda, será otro punto crítico por su cercanía al casco histórico y a la plaza del Cristo.

Tras la misa en Santa Cruz, las restricciones se desplazarán hacia la conexión con el aeropuerto Tenerife Norte, con afecciones en la TF-5, TF-152 y TF-235.

Además, la TF-4 tendrá un uso especial durante buena parte del día, ya que su carril derecho se reservará para vehículos autorizados, principalmente autobuses.

Para entender mejor el dispositivo, las afecciones pueden agruparse en cuatro grandes zonas:

Las Raíces y carretera de La Esperanza

Durante la primera parte de la mañana habrá cortes dinámicos en el entorno de El Matadero y en la TF-24, especialmente en el tramo de acceso hacia Padre Anchieta.

Esta zona será clave en el primer desplazamiento del papa León XIV.

La Laguna

El casco histórico lagunero y sus accesos serán uno de los puntos más delicados de la jornada. La TF-13 sufrirá cortes dinámicos en ambos sentidos entre las 09.15 y las 11.30 horas.

La recomendación para quienes tengan que entrar o salir de La Laguna es evitar las horas centrales de la mañana y optar por transporte público siempre que sea posible.

Santa Cruz de Tenerife y puerto

La misa en la dársena del puerto de Santa Cruz concentrará una gran afluencia de personas. El entorno portuario y los accesos desde la capital estarán condicionados por medidas de seguridad, aparcamientos reservados y posibles retenciones.

La TF-4 tendrá un papel importante dentro del operativo, al utilizarse parte de la vía como espacio de estacionamiento autorizado.

Aeropuerto Tenerife Norte

Después de la misa, el traslado del pontífice hacia el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna generará nuevas restricciones entre las 13.00 y las 14.30 horas, especialmente en la TF-5, TF-152 y TF-235.

Las Raíces, TF-24 y TF-5

El primer bloque de restricciones comenzará a partir de las 08.45 horas. Entre las 08.45 y las 10.00 horas, está previsto un corte dinámico en el camino asfaltado El Matadero, en ambos sentidos.

En la misma franja horaria, la TF-24, carretera de La Esperanza, también tendrá cortes dinámicos en ambos sentidos desde el punto kilométrico 1,3 hasta el 0, en la zona de la rotonda de Padre Anchieta. Las incorporaciones al tramo afectado quedarán cerradas mientras dure la medida.

La TF-5 también registrará afecciones desde primera hora. Entre las 08.45 y las 09.30 horas, se aplicará un corte dinámico en sentido Santa Cruz desde el punto kilométrico 15 hasta la salida 8A, entre Guamasa y Guajara.

A continuación, entre las 09.30 y las 11.45 horas, la restricción se trasladará al tramo de la TF-5 entre el punto kilométrico 9 y el 0, desde la zona de San Lázaro hasta la entrada de Santa Cruz de Tenerife.

Cortes en la TF-13

La visita del papa León XIV a La Laguna tendrá impacto directo en la movilidad del municipio. El acto previsto en la plaza del Cristo hará que los accesos al casco histórico estén especialmente vigilados y sujetos a restricciones.

Entre las 09.15 y las 11.30 horas, la TF-13, o Vía de Ronda, tendrá cortes dinámicos en ambos sentidos desde el punto kilométrico 0 hasta el 4,0.

El tramo afectado se sitúa aproximadamente entre la rotonda de acceso a Guajara y la rotonda del Caminero, que enlaza con el Camino de Las Mercedes.

Durante esa franja pueden producirse retenciones, desvíos y demoras en vías próximas al centro de La Laguna. La mejor alternativa será evitar el vehículo privado y desplazarse en tranvía, guagua o a pie desde zonas alejadas del perímetro de seguridad.

Santa Cruz: la misa condicionará los accesos a la capital

El acto central de la visita será la misa que el pontífice presidirá en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La concentración de asistentes, autobuses autorizados y vehículos oficiales obligará a reorganizar parte de la movilidad en la capital.

Aunque las mayores restricciones en carretera se producirán antes y después de la celebración, el entorno del puerto puede registrar una circulación más lenta durante toda la mañana.

La TF-4 será una de las vías incluidas en el dispositivo. Entre las 06.00 y las 18.00 horas, el carril derecho de la Vía de Penetración quedará reservado como zona de estacionamiento para vehículos autorizados, especialmente autobuses.

Por ello, quienes acudan a la misa deberán usar únicamente las zonas habilitadas y evitar aparcar en vías próximas al recorrido oficial o al recinto portuario.

Restricciones después de la eucaristía

Una vez finalizada la eucaristía en Santa Cruz, el dispositivo se centrará en el traslado del papa León XIV hacia el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Entre las 13.00 y las 14.30 horas, habrá cortes dinámicos y cierre de incorporaciones en la TF-5, en sentido creciente, desde el punto kilométrico 0 hasta la salida 12, conexión con la TF-152.

En esa misma franja horaria se aplicarán restricciones en ambos sentidos de la TF-152, entre los puntos kilométricos 3 y 4,500.

También habrá afecciones en el enlace entre la TF-152 y la TF-235, así como en la propia TF-235 entre los puntos kilométricos 2,300 y 0,500.

Este tramo horario será especialmente sensible para quienes tengan vuelos, citas médicas, desplazamientos laborales o conexiones con el aeropuerto.

Restricciones a camiones y mercancías peligrosas

El dispositivo no solo afectará a turismos. La DGT ha establecido restricciones específicas para vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada, estén cargados o no.

La prohibición estará vigente entre las 06.00 y las 18.00 horas en ambos sentidos de varias vías principales:

TF-1 , entre los puntos kilométricos 0,000 y 59,000.

, entre los puntos kilométricos 0,000 y 59,000. TF-2 , entre los puntos kilométricos 0,000 y 5,203.

, entre los puntos kilométricos 0,000 y 5,203. TF-4 , entre los puntos kilométricos 1,180 y 3,847.

, entre los puntos kilométricos 1,180 y 3,847. TF-5, entre los puntos kilométricos 1,465 y 39,499.

Estas restricciones también se aplicarán a vehículos que transporten mercancías peligrosas y deban llevar paneles naranja de señalización conforme a la normativa ADR.

Los vehículos de emergencias, auxilio en carretera y ciertos servicios especiales podrán quedar exentos cuando su circulación sea urgente e imprescindible.

Guaguas y tranvía

El transporte público será la opción más segura y práctica para desplazarse durante la jornada. La combinación de guaguas y tranvía permitirá reducir el impacto de los cortes y evitar problemas de aparcamiento en Santa Cruz y La Laguna.

Aun así, se espera una demanda elevada, especialmente en las horas previas a la misa y en los desplazamientos hacia el área metropolitana.

La recomendación para los usuarios es consultar con antelación los horarios, prever posibles cambios en paradas o recorridos y acudir con tiempo suficiente.

También conviene seguir los avisos de los operadores de transporte y las indicaciones del personal en estaciones, intercambiadores y paradas principales.

Consejos prácticos para evitar retenciones

Quienes tengan que desplazarse este viernes por Tenerife deberían tener en cuenta varias recomendaciones:

Evitar la TF-5 en las franjas de mayor afección.

No acceder al casco histórico de La Laguna en coche durante la mañana.

Planificar rutas alternativas antes de salir.

Consultar el tráfico en tiempo real.

Usar guaguas o tranvía para acudir a los actos.

Salir con más antelación de la habitual.

No estacionar en zonas no autorizadas.

Seguir siempre las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia.

La clave será anticiparse. Incluso los trayectos habituales pueden verse afectados por cortes temporales, retenciones o desvíos.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras en Tenerife?

Durante toda la jornada, la DGT actualizará la información sobre tráfico, incidencias y restricciones a través de sus canales oficiales.

Los conductores pueden consultar la web de la Dirección General de Tráfico, sus perfiles en redes sociales, los boletines informativos de radio y el teléfono 011.

También es recomendable revisar los avisos del Cabildo de Tenerife, ayuntamientos afectados y operadores de transporte público.

Claves en modo rápido

La visita del papa León XIV a Tenerife provocará afecciones importantes en la movilidad insular este viernes 12 de junio.

Las vías más afectadas serán la TF-5, TF-4, TF-24, TF-13, TF-152, TF-235, TF-2 y TF-1. Los horarios más complicados se concentrarán entre las 08.45 y las 11.45 horas y entre las 13.00 y las 14.30 horas, aunque las restricciones para camiones y el uso especial de la TF-4 se prolongarán de 06.00 a 18.00 horas.

La recomendación general es clara: evitar desplazamientos innecesarios, usar transporte público y consultar el estado del tráfico antes de salir.