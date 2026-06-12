¿Llegará la compra a casa durante la visita del papa León XIV a Tenerife? Estos son los anuncios de Mercadona, HiperDino, Carrefour, Alcampo, Dia y Lidl

La visita del papa León XIV a Tenerife no solo alterará el tráfico en La Laguna y Santa Cruz. También pueden cambiar los planes de muchos vecinos que pensaban hacer la compra el viernes o recibir un pedido a domicilio en plena jornada de cortes, restricciones de estacionamiento y desvíos. Sin embargo, hay establecimientos que sí permanecerán cerrados por la visita del Santo Padre o bien adelantarán su horario de atención al público para evitar las restricciones a la movilidad que hay previstas en aquellos lugares que visita el Pontífice..

La pregunta que más se repite en las horas previas es sencilla: ¿funcionará con normalidad el reparto de los supermercados? La respuesta, por ahora, es prudente: las grandes cadenas no han comunicado un cierre general ni una suspensión específica del servicio por la visita papal, pero todas remiten a la disponibilidad real por código postal, calendario y franja horaria en el momento de hacer el pedido.

El Mercado de La Laguna

El Mercado de La Laguna permanecerá cerrado este viernes 12 de junio con motivo de la visita del Papa León XIV a La Laguna. Por ello, recomendaba aprovechar los días previos para hacer las compras y llenar la despensa con producto fresco y local. Desde el Mercado se indica que las puertas volverán a abrir el sábado en su horario habitual.

Mercatenerife: adelanta horarios

Mercatenerife adelantará una hora la apertura habitual del mercado el jueves 11 de junio, que comenzará a operar a las 04:00 horas. De esta forma, la jornada se desarrollará bajo un esquema similar al que se aplica en las vísperas de festivos, permitiendo una mejor planificación de la actividad comercial y logística. Asimismo, el viernes 12 de junio se pondrá en marcha una medida extraordinaria que permitirá el acceso de compradores desde la 01:00 de la madrugada, tres horas antes del horario habitual. Con ello, Mercatenerife busca garantizar el normal desarrollo de las operaciones de abastecimiento y distribución en una jornada marcada por un evento de especial relevancia para la isla.

Desde la entidad se recomienda a todas las empresas usuarias y profesionales que operan en sus instalaciones organizar con antelación sus desplazamientos y cargas de trabajo para minimizar posibles incidencias derivadas de los dispositivos de seguridad y regulación del tráfico previstos con motivo de la visita papal.

Mercadona: franjas horarias, según disponibilidad

Mercadona mantiene en su web de ayuda que el reparto se realiza de lunes a sábado entre las 7.00 y las 22.00 horas, en tramos de una o dos horas. La cadena precisa, sin embargo, que los días y horarios disponibles deben consultarse en el calendario de entrega de la plataforma al tramitar el pedido.

Esto significa que, en una jornada con cortes en accesos, desvíos y restricciones de circulación, la clave no es solo si la tienda abre o no, sino si el sistema permite seleccionar una franja concreta para la dirección afectada.

HiperDino: restricciones según código postal

HiperDino, una de las cadenas con más implantación en Canarias, informa en sus condiciones de entrega de que Tenerife cuenta con servicio de reparto de lunes a sábado. Sus franjas habituales incluyen tramos de mañana y tarde, aunque la disponibilidad depende del código postal.

La propia cadena recomienda introducir la dirección o el código postal para comprobar los días y horarios de entrega disponibles. En la práctica, quienes vivan o trabajen en zonas afectadas por el dispositivo de seguridad deberían revisar el pedido antes de darlo por cerrado.

Carrefour: franjas y alternativa Drive

Carrefour indica en su servicio de supermercado online que dispone de franjas de entrega desde las 10.00 hasta las 22.00 horas. También ofrece la posibilidad de recibir la compra en 24 horas en determinados casos, según la hora del pedido y la disponibilidad.

La compañía recuerda además la opción Drive, que permite hacer la compra online y recogerla en tienda. Esta alternativa puede ser útil para quienes eviten entrar en zonas cortadas, aunque dependerá de que el centro elegido sea accesible durante la jornada.

Alcampo: entregas desde primera hora

Alcampo señala en su web de compra online que permite recibir pedidos desde las 7.00 hasta las 22.00 horas y también ofrece recogida. Como en el resto de cadenas, la disponibilidad concreta depende de la tienda, la dirección y las franjas activas en el momento de tramitar la compra.

En una jornada de restricciones, la recomendación es no esperar al último momento: cuanto más cerca esté el domicilio de las zonas de corte, más importante será comprobar si el sistema mantiene franjas operativas.

Dia: entrega en el día, pero hay que comprobar la tienda

Dia promociona su supermercado online con entrega el mismo día, aunque el servicio depende de la zona y de la tienda más cercana. La cadena permite consultar si el establecimiento de referencia ofrece reparto a domicilio y qué condiciones están disponibles.

Para los vecinos de Santa Cruz y La Laguna, la comprobación por dirección será decisiva, sobre todo durante las horas de mayor impacto del operativo.

Lidl: no es la solución para una compra urgente en Canarias

Lidl sí cuenta con tienda online, pero su propia información para Canarias indica plazos de entrega de entre 5 y 12 días laborables y limitaciones para determinados productos. Por tanto, no es una alternativa inmediata para resolver una compra de alimentación fresca durante la visita del papa.

La opción práctica para productos de supermercado sigue siendo acudir a tienda o recurrir a cadenas con reparto alimentario activo en Tenerife.

Las restricciones de tráfico previstas en La Laguna y Santa Cruz pueden afectar a los desplazamientos de clientes, trabajadores y repartidores. En La Laguna, los cortes se concentran desde primera hora del viernes en buena parte del centro y vías de conexión. En Santa Cruz, el dispositivo afecta a zonas vinculadas al recorrido y al entorno portuario. Por eso, aunque no haya un cierre generalizado de supermercados, sí puede haber incidencias puntuales en entregas, retrasos o falta de franjas disponibles en determinados códigos postales.

La recomendación para los consumidores es adelantar la compra, revisar la disponibilidad online antes de hacer el pedido y evitar programar entregas en las horas centrales del dispositivo si el domicilio está cerca de zonas de corte. También conviene comprobar los avisos de cada cadena en su aplicación o web, porque los cambios de última hora pueden aparecer directamente en el calendario de entrega, sin necesidad de un comunicado general.

En resumen: los supermercados no han anunciado una limitación general de horarios por la visita del papa a Tenerife, pero el reparto a domicilio dependerá de la dirección, las franjas disponibles y la situación del tráfico en cada momento. Para muchos vecinos, la compra online puede ser una ayuda; para otros, será precisamente el servicio que más convenga reservar con antelación.