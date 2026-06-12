León XIV aterriza en Tenerife, última parada de su viaje apostólico a España

El papa León XIV ha aterrizado sobre las 09.20 horas --10.20 horas peninsular-- de este viernes en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, donde ha sido recibido por una amplia representación de autoridades estatales, autonómicas, insulares y eclesiásticas, en la que supone la última parada de su viaje apostólico a España.

A pie de pista, el pontífice fue recibido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.

También han participado en el acto de bienvenida la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Julio Salom; el director del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Francisco Javier Osman Hermida; y el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Alberto Santiago.

Tenerife, última parada del viaje apostólico del papa León XIV

Tras su llegada a la isla, León XIV desarrollará la última parte de su agenda en Canarias antes de concluir una visita apostólica a España marcada por encuentros pastorales, institucionales y sociales en distintos puntos del país.

Al respecto, desde el aeropuerto se trasladará hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reunirá con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la 'ruta atlántica' llegó a albergar hasta 1.600.

La visión migratoria continuará con un encuentro con organizaciones y personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna a partir de las 10.10 horas, para concluir su visita con una misa a las 12.15 horas.