Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz

El papa León XIV visitará Tenerife este viernes 12 de junio con una agenda concentrada en apenas seis horas entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. El pontífice llegará procedente de Gran Canaria, participará en un encuentro con personas migrantes en Las Raíces, acudirá a un acto en la plaza del Cristo de La Laguna, recorrerá varias calles de Santa Cruz en papamóvil y cerrará su viaje apostólico a España con una misa en el puerto capitalino.

La jornada arrancará a primera hora de la mañana con el traslado desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos. Desde allí, la comitiva se desplazará hacia Las Raíces y, posteriormente, al casco histórico lagunero.

La última parte de la agenda se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife, donde León XIV recorrerá varias vías de la capital antes de presidir la Eucaristía de acción de gracias en el puerto. La despedida oficial será en el aeropuerto de Tenerife Norte, desde donde el avión papal despegará hacia Roma a las 15.00 horas.

Agenda completa del papa León XIV en Tenerife: estos son los horarios de la visita

8.30 horas: salida desde Gran Canaria

La agenda tinerfeña del papa León XIV comenzará antes de su llegada a la Isla. El pontífice saldrá a las 8.30 horas desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de pasar la jornada anterior en la isla.

El traslado abrirá la segunda parte de su visita a Canarias, centrada este viernes en Tenerife. La previsión es que el vuelo papal aterrice en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos a las 9.10 horas.

9.10 horas: llegada a Tenerife Norte-Los Rodeos

El papa León XIV aterrizará a las 9.10 horas en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde comenzará oficialmente su agenda en la Isla. Esta llegada marcará el inicio de una jornada de gran intensidad institucional, religiosa y social.

Desde el aeropuerto, la comitiva se trasladará hacia el entorno de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde el pontífice mantendrá el primer encuentro de la mañana.

10.10 horas: acto en la plaza del Cristo de La Laguna

El siguiente punto de la agenda será la plaza del Cristo de La Laguna, donde el papa León XIV llegará a las 10.10 horas para participar en un encuentro con migrantes.

La previsión es que el acto se prolongue durante unos 40 minutos. Está previsto que participen alrededor de 1.500 personas, dentro de un recinto preparado para una capacidad mayor, de hasta 4.000 asistentes.

Entre los participantes habrá representantes de entidades vinculadas a la acogida, la integración y el acompañamiento social. Durante el acto intervendrán la Fundación Buen Samaritano, Cáritas Tenerife, el centro de atención y acogida de La Restinga, en El Hierro, y el proyecto Don Bosco.

Cada intervención tendrá una duración aproximada de tres minutos. Además, el programa incluye una representación teatral a cargo de personas migrantes, de unos seis minutos.

10.50 horas: recorrido por Viana y parada en el Obispado

A las 10.50 horas, el papa saldrá de la plaza del Cristo y se desplazará en un vehículo de pequeñas dimensiones por la calle Viana, en el casco histórico de La Laguna.

En este recorrido está previsto un encuentro especialmente emotivo con personas enfermas y mayores. Será uno de los momentos más cercanos de la visita del pontífice a la ciudad, en un entorno marcado por la presencia de usuarios de centros sociales y personas vinculadas a recursos asistenciales.

El trayecto terminará en el Obispado de Tenerife, situado en la calle San Agustín. Allí, León XIV permanecerá alrededor de media hora en el Palacio Episcopal, en una pausa que aprovechará para saludar a autoridades y agentes de pastoral.

11.45 horas: salida hacia Santa Cruz de Tenerife

A las 11.45 horas, la comitiva del papa León XIV saldrá de La Laguna hacia Santa Cruz de Tenerife por la autopista TF-5. El traslado se realizará después de su paso por el Obispado y tendrá como punto de referencia la zona de la avenida La Salle.

En el colegio La Salle-San Ildefonso, León XIV subirá al papamóvil para iniciar un recorrido por varias calles y espacios destacados de la capital tinerfeña.

Recorrido del papamóvil por Santa Cruz de Tenerife

El recorrido del papamóvil por Santa Cruz será uno de los momentos más esperados de la jornada. El itinerario previsto permitirá que los fieles puedan ver al pontífice en distintos puntos de la ciudad antes de su llegada al recinto portuario.

El trayecto pasará por el puente Galcerán, las plazas Militar y Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, la plaza de España, la avenida de Anaga, Bravo Murillo y el puerto de Santa Cruz.

La organización recomienda acudir con antelación, respetar las zonas habilitadas y seguir las indicaciones del dispositivo de seguridad durante todo el recorrido.

12.15 horas: misa en el puerto de Santa Cruz

El acto central de la jornada será la misa del papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, prevista para las 12.15 horas. La eucaristía cerrará la agenda pública del pontífice en la Isla antes de la ceremonia de despedida en el aeropuerto.

La celebración tendrá carácter de acción de gracias y será uno de los momentos más multitudinarios de la visita. Está previsto que reúna a miles de fieles en el recinto portuario, en una misa concebida como cierre del viaje apostólico de León XIV a España.

14.30 horas: despedida oficial en Los Rodeos

Tras la misa en Santa Cruz, la agenda concluirá en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde a las 14.30 horas se celebrará la ceremonia oficial de despedida.

Será el último acto institucional de León XIV en Canarias antes de abandonar el Archipiélago. La despedida pondrá fin a una jornada intensa, marcada por los actos sociales en La Laguna y la celebración multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife.

15.00 horas: salida hacia Roma

Media hora después de la despedida oficial, a las 15.00 horas, está prevista la salida del avión papal hacia Roma. La llegada al aeropuerto de Fiumicino está fijada para las 20.10 horas.