La heladería de Tenerife que lleva más de 30 años conquistando clientes con sus helados: elabora sus conos de manera artesanal
La heladería mantiene la esencia de sus recetas tradicionales y permite a los clientes personalizar sus peticiones
Las heladerías son unos de los negocios más característicos y transitados del verano. En Tenerife, los vecinos y turistas cuentas con diferentes propuestas para disfrutar de un buen helado y hacer frente a los días más calurosos.
En Puerto de la Cruz, se encuentra una heladería que lleva más de tres décadas formando parte de la ciudad. Se trata de Aroma Canela, un establecimiento que abrió sus puertas en 1990 y que ha conseguido convertirse en todo un referente gracias a sus elaboraciones artesanales y su inconfundible aroma a canela que concede el nombre al negocio.
La heladería continúa apostando por las recetas tradicionales que la han convertido en una parda obligatoria para los amantes de los helados en el norte de Tenerife.
Helados artesanales
Uno de los aspectos que marca la diferencia es su apuesta por la elaboración artesanal. El establecimiento ofrece una amplia variedad de helados elaborados de forma tradicional y permite a los clientes personalizar cada creación con diferentes ingredientes y toppings.
Chocolate caliente, nata, siropes de diferentes sabores, virutas de colores o toppings forman parte de las opciones que permiten personalizar cada helado al gusto de cada cliente.
Además, en la heladería también tiene opciones sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, para adaptarse a las necesidades de cada cliente.
Los conos artesanales que conquistan en cada bocado
Una de las claves de su éxito son sus conos artesanales. A diferencia de la mayoría de heladerías, en Aroma Canela los elaboran de manera artesanal, siguiendo la receta tradicional. "Nuestra receta tradicional con ese toque de canela que ya forma parte de la historia del Puerto", explican.
La canela es uno de los ingredientes protagonistas de la receta y es una de las principales culpables de que los conos triunfen en el Paseo de San Telmo. Además, los conos destacan por ser crujientes, ligeros y finos, convirtiéndose en una de las elaboraciones claves de la heladería.
Más de tres décadas endulzando Puerto de la Cruz
Aroma Canela abrió sus puertas 1990, con el propósito de ofrecer a los amantes de los helados diferentes opciones para que disfruten de un dulce típico de verano. Ubicada en el número 26 del Paseo de San Telmo, la heladería abre todos los días de 10:30 a 22:30 horas y mantiene la esencia que la ha convertido en una de las más reconocidas de Puerto de la Cruz.
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