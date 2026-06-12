El encargo más especial de Nito: 300 bandejas de fruta para la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Canarias también está dejando historias alejadas de los grandes escenarios. Una de ellas tiene como protagonista a Frutas y Verduras Nito, una empresa de Tejina (La Laguna) que ha recibido un encargo muy especial: preparar 300 bandejas de fruta destinadas al equipo que acompaña al pontífice durante su estancia en Tenerife.

Del campo tinerfeño al equipo del papa León XIV

Lo que comenzó como un pedido más terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más curiosas de la visita papal a Canarias. A través de sus redes sociales, "Nito" compartía su sorpresa al anunciar que habían recibido un encargo relacionado con el entorno de León XIV.

"Recibimos un pedido para el papa León, señores, 300 bandejillas de fruta para que al hombre no le falte de nada", bromea uno de los responsables de la empresa en un vídeo publicado en Instagram. Aunque aclara que la fruta no está destinada directamente al pontífice, sino al equipo que lo acompaña durante la visita, el encargo ha sido recibido con enorme ilusión por parte de la empresa tinerfeña.

Sandía cosechada en Tenerife y preparada por la propia empresa

Uno de los detalles más llamativos del pedido es que parte del producto procede directamente de cultivos vinculados a la propia empresa.

En el vídeo, los responsables explican que algunas de las frutas incluidas en las bandejas, como la sandía, han sido cosechadas por ellos mismos antes de ser cortadas, preparadas y envasadas para su entrega. "Las coseché yo, las picamos nosotros y las embandejamos", explica orgulloso el empresario, que reconoce sentir nervios e ilusión ante un encargo tan singular.

Un pedido que ha revolucionado la rutina de Nito

La preparación de las 300 bandejas ha alterado por completo la actividad habitual de la empresa durante las últimas horas. Entre bromas, carreras y preparativos, los trabajadores han vivido el encargo como un acontecimiento fuera de lo común. "Ya el papa llegó a Las Palmas y nosotros tenemos las frutas aquí todavía. ¡Espabílate!", comenta entre risas en el vídeo compartido en redes sociales.

Nito, del campo a las redes / E. D.

La publicación ha despertado la curiosidad de numerosos seguidores, que han celebrado que una empresa local participe de forma indirecta en uno de los acontecimientos más relevantes que ha vivido Canarias en los últimos años.

Un pequeño negocio en una visita histórica

Mientras miles de personas siguen los actos de León XIV en Tenerife, historias como la de Nito muestran la cara menos visible de la organización de una visita de estas dimensiones. Desde agricultores y proveedores hasta voluntarios y empresas locales, decenas de personas trabajan entre bastidores para que todo salga según lo previsto.

Sergio Rodríguez «Nito» probando los productos que planta. / E. D.

Y entre ellas se encuentra esta empresa de Tejina, que estos días puede presumir de haber recibido uno de los encargos más especiales de su historia: preparar 300 bandejas de fruta para el entorno del papa León XIV.