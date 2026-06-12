La curiosidad del papamóvil que se verá en Tenerife: qué significa la matrícula SCV 1
Todos los vehículos en los que se desplaza el Pontífice llevan la misma matrícula
El papa León XIV prepara su visita a Tenerife hoy, viernes 12 de junio, con la que pondrá fin a su recorrido por España. Tras su paso por Madrid y Barcelona, el Pontífice se desplazó a Gran Canaria, donde presidió en el Estadio de Gran Canaria una misa histórica ante más de 40.000 personas, la primera celebrada por un Papa en las Islas.
Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención es la matrícula del papamóvil y del resto de vehículos en los que se desplaza el Papa, ya que todos lucen la misma identificación: SCV 1.
La matriculación del papamóvil
La matrícula SCV 1 del papamóvil es uno de los detalles que más curiosidad despierta cada vez que el Pontífice realiza un desplazamiento oficial. Durante su visita a España, esta combinación vuelve a verse en los vehículos utilizados por el Papa, aunque cambie el modelo empleado en cada trayecto.
Según explica el Vaticano, la matrícula número 1 está reservada al Pontífice, mientras que el resto de matrículas SCV se asignan a vehículos oficiales del Estado de la Ciudad del Vaticano. Estas placas comenzaron a emitirse en 1930 y están destinadas a vehículos de la Gobernación y de organismos de la Santa Sede.
Las letras SCV hacen referencia a Stato della Città del Vaticano, es decir, Estado de la Ciudad del Vaticano. En el caso del Papa, la matrícula aparece como SCV 1, una numeración única reservada para los vehículos pontificios.
Registro de Vehículos Vaticanos
El Registro de Vehículos Vaticanos también se encarga de matricular los vehículos oficiales, emitir permisos de conducir para ciudadanos y residentes del Vaticano y gestionar el impuesto de circulación. "Se pueden convalidar permisos de conducir de cualquier país; sin embargo, para circular en Italia y en el extranjero, el documento vaticano debe ir acompañado de un Permiso Internacional de Conducir, válido por dos años. Tanto la licencia de conducir como el Permiso Internacional son expedidos por el Secretario General de la Gobernación", explican.
Además, las matrículas vaticanas distinguen entre vehículos oficiales y privados. Las SCV corresponden a vehículos institucionales, mientras que las CV se destinan a vehículos privados autorizados dentro del Vaticano.
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