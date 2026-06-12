Histórico descendimiento del Cristo de La Laguna para su traslado al puerto y encuentro con el Papa

Poco antes de la medianoche del viernes 12 de junio, una fecha que pasará a la historia como la primera vez que un papa visita Tenerife, la plana mayor de la Esclavitud del Cristo de La Laguna procedió a un inédito descendimiento que dio paso al traslado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde la imagen presidirá el altar sobre la cátedra que ocupará León XIV.

Veinte minutos tardaron los responsables de la Esclavitud en colocar la imagen del Cristo de La Laguna, con su cruz, en un camión habilitado para la ocasión por artilleros del Ejército. Estas tareas se desarrollaron en la más estricta intimidad y, por deseo del Obispado de Tenerife, no se permitieron imágenes, salvo las de la salida del vehículo militar desde el Santuario del Cristo rumbo a la capital tinerfeña.

Ya a la una de la madrugada, uno de los responsables de la Esclavitud confirmaba: «El Cristo ha hecho historia: ya está en Santa Cruz». Ahora solo resta que en las próximas horas se proceda a la colocación en el recinto escénico diseñado por el arquitecto lagunero Alejandro Beautell.

El encuentro histórico del Cristo y la Virgen en el puerto

Junto al Cristo, también se realiza durante esta madrugada el traslado de la Virgen de Candelaria, Patrona General de Canarias, que es transportada en su urna de peregrinación por Grúas Cuchi hasta la Dársena de Los Llanos, luciendo un manto y un traje con los colores de la bandera del Archipiélago.

Hasta la fecha, en los cinco siglos de historia de la talla del Cristo de La Laguna, nunca había coincidido con la Patrona General de Canarias en la capital tinerfeña.

La organización prevé que tanto el Cristo de La Laguna como la Virgen de Candelaria estén en el escenario antes de la apertura de puertas a los peregrinos, prevista a las 8:00 horas. De 10:00 a 11:00 horas se celebrará una «matiné» con el grupo católico que lidera Alejandro Abrante, antes de la actuación de Los Sabandeños y del cierre musical con el «Ave María» interpretado por Chago Melián.

El recorrido del papa León XIV por Tenerife

Para ese momento se espera que León XIV ya haya visitado el centro de acogida de migrantes de Las Raíces y presidido el encuentro con agentes del tercer sector y ONG en la plaza del Cristo de La Laguna. La cita comenzará con la actuación en directo de Pablo Cebrián, director artístico de la visita apostólica y productor del himno que se ha convertido en la banda sonora del viaje del Pontífice.

Sobre las once de la mañana, el Papa recorrerá las calles Viana y San Agustín, donde le esperan mayores, enfermos y cientos de peregrinos que se movilizarán para saludarlo.

Posteriormente, en el Palacio Episcopal de La Laguna, cuya puerta principal luce el repostero elaborado por las monjas clarisas del convento de la plaza del Adelantado, el Santo Padre se reunirá con el equipo pastoral del obispo, sus colaboradores más estrechos y los cuatro miembros de la Orden de San Agustín con presencia en Puerto de la Cruz.

Desde allí, la comitiva papal se desplazará en vehículo cerrado hasta Santa Cruz, donde cambiará al papamóvil en el colegio La Salle-San Ildefonso para recorrer la plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y la avenida Marítima hasta llegar al puerto.

A las 11:30 horas está prevista una recepción en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde el alcalde, José Manuel Bermúdez, entregará al Papa una réplica de la Cruz fundacional de la ciudad en nombre del pueblo chicharrero.

El último acto de la jornada tendrá lugar en la Dársena de Los Llanos, donde León XIV presidirá la eucaristía a partir de las 12:15 horas, cerrando así su histórica visita apostólica a España.