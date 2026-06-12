Colas en La Laguna por los cortes de la TF-5 durante la visita del papa León XIV a Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife ya está provocando complicaciones en la movilidad del área metropolitana. Los cortes de tráfico en la TF-5 y en varias de sus salidas han generado colas en La Laguna, especialmente en el entorno de la rotonda de Padre Anchieta.

Las retenciones se extienden en estos momentos desde la rotonda de Padre Anchieta hasta la estación de Bomberos de La Laguna, una de las zonas más sensibles para la circulación durante la jornada.

Retenciones por los cortes de la TF-5

Las colas se producen en una mañana marcada por las restricciones de tráfico activadas con motivo de la visita del papa a Tenerife. La TF-5 y varios accesos del entorno de La Laguna se han visto afectados por el dispositivo de seguridad y movilidad previsto para la llegada y el recorrido de León XIV.

Recomendación: evitar la zona y usar transporte público

Ante esta situación, se recomienda a los conductores evitar los desplazamientos por la zona si no son imprescindibles, planificar rutas alternativas y atender las indicaciones de los agentes encargados del dispositivo.

También se aconseja consultar el estado del tráfico antes de iniciar cualquier trayecto y utilizar el transporte público siempre que sea posible, especialmente durante las horas de mayor afección por los cortes y desvíos vinculados a la visita del papa León XIV.

Las autoridades mantienen activo el dispositivo de movilidad para ordenar la circulación y facilitar el desarrollo de los actos previstos durante una jornada histórica para Tenerife.