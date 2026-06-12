Desde Bogotá a la misa del papa León XIV en Santa Cruz: la Hermana Superiora de las Hermanas Betlemitas reza por la salud de los tinerfeños a la Virgen de Candelaria
La hermana superior de las Betlemitas reza por los tinerfeños ante la Virgen de Candelaria antes de continuar viaje a Roma.
Casi en primera fila y con su sencillo rosario de madera entre las manos, la hermana superior de las Hermanas Betlemitas, la rama femenina de la orden creada por el santo tinerfeño Hermano Pedro, reza hoy por la salud de los tinerfeños ante la Virgen de Candelaria.
Nada más llegar la talla de la patrona al escenario ubicado en el muelle de Los Llanos, para la misa de despedida del papa León XIV, la religiosa Irma Cecilia Fuentes abrió un paraguas para refugiarse del sol y rezarle a La Morenita por todos los chicharreros.
De Bogotá a Tenerife para la misa del papa
Procedente de Bogotá, en Colombia, la máxima representante de esta orden religiosa a nivel mundial viajó hasta la Isla para presenciar la Eucaristía de acción de gracias oficiada por el Pontífice.
“Nos hemos quedado estos días en la casa de nuestros hermanos en Vilaflor, pero anoche dormimos en una casa de retiro en Santa Cruz”, explica.
Camino a Roma con una petición para León XIV
Ahora proseguirá viaje a Roma con el Santo Padre. El objetivo de ese periplo es entregarle a León XIV las firmas recogidas para contribuir al proceso de canonización de la beata guatemalteca María Encarnación Rosales.
“Tenemos varios tomos con apoyos y acudiremos a la audiencia del próximo día 17 para presentarlas”, detalla.
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