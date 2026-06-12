Ashotel forma a más de 160 profesionales en valorización de los biorresiduos a través del proyecto Comunidades Turísticas Circulares

Tenerife avanza en la implantación de modelos turísticos más circulares y sostenibles a través del proyecto Comunidades Turísticas Circulares (CTC), una iniciativa dirigida y coordinada por Ashotel y Asaga Canarias-Asaja, orientada a conectar al sector alojativo con el sector primario, la gestión de biorresiduos, el compostaje y el consumo de productos de cercanía.

Para ello, en los últimos meses CTC ha desplegado un programa formativo integral en economía circular turística, coordinado por Grupo Innovaris, dirigido a profesionales del sector hotelero y a otros agentes vinculados a la cadena de valor turística. La iniciativa, que ha permitido la formación de 161 profesionales, ha combinado formación online, talleres presenciales, visitas técnicas, auditorías prácticas y recursos digitales de apoyo, con el objetivo de trasladar la circularidad a la operativa diaria de los establecimientos turísticos.

CTC, del que ya participan más de 30 hoteles de Adeje, San Miguel y Arona, parte de un reto especialmente relevante en un territorio insular como Tenerife: la correcta gestión de los residuos orgánicos generados por la actividad turística. Estos biorresiduos, cuando no se separan y valorizan adecuadamente, suponen una pérdida de recursos y generan impactos ambientales. Sin embargo, mediante una gestión correcta, pueden convertirse en compost de calidad, contribuir a la regeneración de suelos y favorecer una mayor conexión entre turismo, agricultura y territorio.

Empresas hoteleras implicadas

Uno de los elementos más relevantes del programa ha sido la participación activa de empresas hoteleras comprometidas con la implantación práctica de la economía circular en sus establecimientos. La iniciativa ha contado con hoteles y grupos alojativos que han trabajado en la mejora de la separación en origen de biorresiduos, la reducción del desperdicio alimentario, la revisión de sus procesos internos y la identificación de nuevas oportunidades de conexión con el sector primario local.

Estas empresas no han participado únicamente como destinatarias de la formación, sino como agentes clave para validar el modelo en condiciones reales de operación hotelera. Su implicación permite demostrar que la circularidad turística puede incorporarse a la gestión diaria de cocinas, buffets, compras, residuos, jardinería, mantenimiento y relación con proveedores locales.

El programa ha contado con la participación de establecimientos vinculados a las distintas Comunidades Turísticas Circulares impulsadas en Tenerife, así como hoteles auditados y participantes en talleres prácticos, visitas técnicas y acciones de sensibilización. En conjunto, su colaboración ha permitido avanzar en un modelo demostrativo que conecta al sector alojativo con la valorización de biorresiduos, la producción de compost, la regeneración de suelos y el consumo de producto de cercanía.

Módulos formativos

El programa se ha estructurado en cuatro módulos diseñados para trasladar la economía circular a la práctica diaria de los hoteles. El primero se ha centrado en el uso eficiente y seguro del compost obtenido a partir de residuos orgánicos generados en establecimientos hoteleros; el segundo se ha dirigido a equipos de cocina, compras y restauración, con el objetivo de mejorar la gestión de los alimentos, reducir el desperdicio alimentario y promover la valorización de excedentes cuando sea viable.

El tercer módulo ha abordado la auditoría circular en establecimientos turísticos, capacitando a los equipos internos para identificar oportunidades de mejora en la gestión de residuos, recursos y procesos; y, finalmente, el cuarto módulo se ha orientado a fomentar la compra de productos de cercanía, reforzando la conexión entre hoteles, productores locales y sector primario. Esta línea contribuye a cerrar el círculo del modelo CTC: los biorresiduos hoteleros se transforman en compost, el compost mejora los suelos agrícolas y los productos cultivados en el territorio pueden volver a los hoteles a través de canales de consumo local.

Formación aplicada

El programa ha combinado formación a distancia con actividades prácticas presenciales. A través de la plataforma formativa, las personas participantes han accedido a materiales didácticos, autoevaluaciones, manuales de buenas prácticas, vídeos de sensibilización, fichas de control y recursos interactivos de gamificación.

Esta metodología ha permitido trasladar los contenidos de forma directa al entorno laboral, facilitando que los equipos puedan aplicar mejoras en la gestión interna de los biorresiduos, la reducción del desperdicio alimentario, la separación en origen y la relación con proveedores de producto local.

Además, el proyecto ha incluido visitas técnicas a instalaciones vinculadas al compostaje y la gestión de residuos, talleres prácticos sobre aprovechamiento alimentario, auditorías reales en establecimientos turísticos y sesiones gastronómicas relacionadas con el uso de producto local y la valorización de alimentos.

Entre las actividades presenciales destaca la visita realizada el 27 de mayo de 2026 a la Finca Serviagroc, donde las personas participantes pudieron conocer de primera mano el proceso de compostaje, la valorización de la materia orgánica y su aplicación posterior en el suelo.

Estas acciones han facilitado el contacto directo con soluciones reales, el intercambio de experiencias entre profesionales y la identificación de medidas aplicables en la operativa diaria de los establecimientos.

Resultados formativos y valoración positiva

El desarrollo del programa ha registrado una valoración positiva por parte de las personas asistentes, especialmente por su enfoque práctico y por la posibilidad de conocer experiencias reales vinculadas a la gestión de biorresiduos, el compostaje, la reducción del desperdicio alimentario y la gastronomía de proximidad.

Entre los principales datos de ejecución destacan los 161 participantes acumulados entre los distintos módulos formativos y talleres realizados, así como los 14 hoteles auditados bajo criterios de gestión de residuos y circularidad.

Estos resultados reflejan la implicación progresiva del sector alojativo en la transición hacia modelos más circulares, con empresas hoteleras que han incorporado formación, diagnóstico y mejora operativa como parte de su compromiso ambiental.

Para Ashotel, este programa refuerza el papel del sector alojativo como agente activo en la transformación del destino. La formación, la medición, la separación en origen, la reducción del desperdicio alimentario y la colaboración con el sector primario son elementos clave para que la economía circular deje de ser un concepto teórico y se convierta en una práctica real en los establecimientos turísticos.